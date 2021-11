L'exempció de taxes universitàries arriba a 3.072 alumnes a la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021

Aquestes beques contribueixen a facilitar l'accés als estudis universitaris i suposen l'exempció en el pagament de les despeses de matrícula dels crèdits matriculats pels estudiants en primera i/o segona convocatòria per a ensenyaments de Grau i Màster en el curs 2020-2021.

En tractar-se d'una exempció de taxes, les universitats no exigeixen el pagament de la matrícula als alumnes que justifiquen haver presentat la sol·licitud de beca i tan sols hauran d'abonar-la en cas que fora denegada la seua sol·licitud, ha especificat la Generalitat en un comunicat.

La quantia destinada per a aquest curs a l'exempció de taxes ascendeix a 2.771.391,31 euros. A més, el Consell va aprovar la reducció de les taxes universitàries en un 5 per cent en primera matrícula en estudis de grau amb major experimentalitat i taxes més elevades respecte al curs 2019/2020.

Per al curs 2020-2021 es van flexibilitzar els requisits acadèmics en la convocatòria corresponent a aquestes beques. Així, de manera excepcional, per al curs acadèmic 2020-2021 es va reduir el percentatge de crèdits que s'han de superar en estudis de grau en un 5% respecte de la convocatòria anterior.

Aquesta mesura pretén no excloure estudiants que pogueren haver-se vist afectats en un context com el de la COVID-19 i contribuir, en definitiva, a fomentar la igualtat d'oportunitats.

UNIVERSITATS PÚBLIQUES I PRIVADES

El 92,7% dels alumnes i alumnes beneficiaris pertanyen a alguna de les cinc universitats públiques valencianes, mentre que el 7,3% restants són alumnes d'universitats privades.

En concret, per universitats públiques, 842 beneficiaris i beneficiàries cursen els seus estudis en la Universitat de València, que rebrà un total de 761.833,91 euros; 725 pertanyen a la Universitat d'Alacant, que rebrà 595.358,10 euros; 690 cursen els seus estudis en la Universitat Politècnica de València i rebrà 631.991,78 euros; 322 estudiants pertanyen a la Universitat Jaume I de Castelló, que rep 294.301,81 euros, i 268 estudien en la Universitat Miguel Hernández, que rep una subvenció de 242.906,76 euros.

Quant a les universitats privades, la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir rep un total de 204.970,13 euros per a becar els estudis de 194 alumnes i alumnes; la Universitat Cardenal Herrera-CEU rep 19.501,03 euros per a la matrícula de 18 estudiants; la Universitat Europea de València beca la matrícula de 7 estudiants i rep 7.821,42 euros, i, finalment, la Universitat Internacional de València VIU rep 12.716,37 euros per a 6 alumnes o alumnes beneficiaris.