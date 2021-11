El '112 CV' rep 1.937 telefonades per situacions de risc per violència de gènere enguany, un 6% més que en 2020

Aquestes telefonades que han sigut identificades i ateses "de manera "prioritària conforme al protocol". La majoria de les telefonades rebudes en el 112 procedien del Servici Telefònic d'Atenció i Protecció a les Víctimes de la Violència de Gènere ATENPRO (1.163 telefonades), seguit de les telefonades derivades des del 016 d'Atenció a Víctimes de Violència de Gènere (545 telefonades) i des dels Centres Dona 24 hores (110 telefonades).

El període de l'any amb major incidència de telefonades per violència de gènere es correspon amb el comprès entre juny i octubre i "coincideix amb la tendència d'anys anteriors". En aquests cinc mesos s'han atès 1.009 telefonades, la qual cosa suposa un 14% més respecte al mateix període de 2020 (866), ha informat la Generalitat en un comunicat.

En el 91% dels casos (1.764 telefonades) va ser necessari mobilitzar migtjans de seguretat i en el 7,9% (153 telefonades) mitjans sanitaris. Els efectius de seguretat es van desplaçar en 1.046 ocasions després de saltar l'alarma d'algunes de les víctimes, 473 vegades per a atendre una agressió i 216 davant l'avís d'una situació de perill.

D'altra banda, els mitjans sanitaris es van mobilitzar en nou ocasions per a atendre telefonades per fort dolor en l'abdomen, extremitats, tòrax i cap després d'una presumpta agressió i en sis ocasions per accidents sanitaris relacionats amb ferides, accidents o intoxicacions, entre moltes altres casuístiques.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha considerat que el volum de telefonades "revela que l'1·1·2 és una ferramenta valuosa i eficaç entre l'ampli ventall de recursos que la Generalitat té per a lluitar contra la violència de gènere".

Per a la consellera, "és essencial que els poders públics donen una resposta ràpida davant qualsevol amenaça que, després, es complementa amb tota l'atenció multidisciplinària que la Generalitat posa a la disposició de les dones víctimes del terrorisme masclista".