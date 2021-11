El PSPV demana eixir al carrer el 25N contra el "discurs negacionista" de la prostitució

Amb unes il·lustracions creades per la jove il·lustradora Violeta Herranz, qui ja va firmar les del 8M, es tracta d'una campanya directa i "agressiva" que inclou lemes com 'El meu cos no es compra. No sóc la teua esclava', 'Pagar per sexe es finançar l'esclavitut' o 'Sense prostitució no hi ha tracta'.

La intenció és deixar clar que per a acabar amb la prostitució els partits progressistes han d'estar units en la causa, a més d'acabar amb el "fals mite" que hi ha dones que ho decideixen lliurement i amb la separació de la prostitució i la tracta.

"Que d'ací a uns anys ens parega un escàndol que hi haja dones prostituïdes", ha reivindicat en la presentació la portaveu del PSPV-PSOE i sotssecretària general d'Igualtat, Ana Domínguez, al costat de la diputada nacional Susana Ros i la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez.

Per a açò, aquesta campanya posa el focus en l'objectiu del PSOE d'acabar amb la prostitució a Espanya abans de la fi de la legislatura, de la mà de la Llei de Llibertats Sexuals -la del "només sí és sí"- per a regular el proxenistisme. També confien en el recent anunci que el pacte d'Estat contra la violència de gènere s'ampliarà per a reforçar el telèfon 016.

"NO ES POT SER PROGRESSISTA I REGULACIONISTA"

Les tres socialistes han coincidit a defendre que el seu partit està a l'avantguarda dels drets de les dones i a demanar fermesa a formacions d'esquerra com Compromís i Unides Podem, davant els seus dubtes entorn de l'abolició. "No es pot ser progressista i regulacionista", ha recalcat Gómez, qui ha subratllat que el 90% de les prostituïdes són "esclaves sexuals".

També Ros, com a secretària executiva contra la Violència de Gènere del PSOE, ha posat l'accent que "el 25N són els 365 dies de l'any" i ha demanat que els carrers "s'inunden" aquest dijous per a mostrar que "eixes dones no estan soles". "No serem una democràcia plena mentre es compren i es venen els cossos de dones i xiquetes", ha avisat, per a assegurar que el seu partit "ho té clar" i introduirà les esmenes oportunes en la llei de l'abolició.

I Domínguez, recentment nomenada en l'executiva del PSPV, ha lamentat la xifra de 1.118 dones assassinades per violència masclista -des que es va començar a comptabilitzar en 2003- i ha destacat avanços com que a partir del pròxim any es comptabilitzaran els feminicidis fora de les parelles o ex-parelles. "Hem avançat, però queda moltíssim per fer", ha constatat.