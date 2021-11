Tribunales.- El juicio al acusado de asesinar a un hombre en un bar de copas será a partir del 18 de abril

Así lo han indicado fuentes judiciales consultadas por Europa Press, que han detallado que el juicio, que compete a la Sección Segunda de la Audiencia de Granada, y estaba señalado hasta el 26 de noviembre en la sala de vistas Antonio Angulo del edificio judicial de La Caleta, ha sido aplazado al no haberse podido constituir el jurado al no acudir el mínimo de 20 candidatos necesario para realizar el sorteo correspondiente. Quienes se han ausentado han aducido motivos sobrevenidos en los últimos días, por lo que no se contempla sanción contra ellos.

El crimen se produjo cerca de las dos de la madrugada del 5 de marzo del año pasado en un bar de copas situado en el Polígono Juncaril, donde el acusado, de 49 años, se encontraba junto a su hermano y se originó un altercado entre este último y la víctima. En un momento dado, el procesado sacó la pistola que llevaba oculta entre las ropas y la empuñó con la mano derecha diciendo a la víctima "que te mato, que te mato", tras lo que dio un disparo al aire y otro al suelo, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

Seguidamente apuntó con la pistola a la cabeza de la víctima y, a una distancia de un metro, efectuó varios disparos que le alcanzaron en el cuello y en la cabeza ocasionándole la muerte casi en el acto. Antes de abandonar el lugar, el acusado se dirigió a la víctima, que yacía en el suelo, diciéndole "¿quieres más, te doy más?", según el relato del fiscal, que agrega que se llevó con él la pistola y que no ha sido localizada.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de asesinato, por el que pide que sea condenado a 20 años de prisión; y de otro delito de tenencia ilícita de armas, dado que no tenía permiso para portar el arma con la que presuntamente cometió el crimen. Por esto último pide que el acusado sea condenado a otro año y medio más de cárcel.