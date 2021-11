Arcadi España sobre l'acord de l'ATE: "S'ha fet un pas molt important en el compliment de la legalitat"

España s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la roda de premsa que ha oferit per a presentar la integració tarifària per al transport públic a València i la seua àrea metropolitana, preguntat per l'acord aprovat divendres passat en el ple del Consell respecte a l'ATE de Mestalla.

El Govern valencià va aprovar la proposta conjunta presentada per les conselleries de Política Territorial i Economia Sostenible per a iniciar el procediment de declaració de caducitat i resolució anticipada d'aquesta actuació estratègica.

L'objectiu de l'executiu autonòmic és que el nou estadi estiga acabat "el més prompte possible", per la qual cosa concedeix al club de futbol un termini de 90 dies per a presentar una "proposta creïble i garantida financerament" que tire avant les obres.

"Crec que s'ha fet un pas important en el compliment de la legalitat. És l'objectiu fonamental que ens marcava l'informe de l'Advocacia" de la Generalitat sobre aquest assumpte, ha manifestat el conseller, que ha ressaltat el "mandat imperatiu d'iniciar l'expedient".

Així mateix, Arcadi España ha ressaltat que l'acord contempla "la possibilitat que si arriben fons" al club esportiu i la seua propietat "dóna credibilitat" sobre la seua voluntat d'"acabar l'estadi i altres actuacions arreplegades en l'ATE" es mantinguen "una via oberta per a solucionar" eixa qüestió.

El titular de Política Territorial ha subratllat que l'"objectiu" és "garantir" d'una banda "el compliment de la llei i de tota la normativa aplicada a les Actuacions Territorials Estratègiques" i, per un altre, "salvaguardar l'interés públic que hi ha en una institució centenària i tan important per a la nostra cultura i el nostre esport com és el València, la institució del València" CF.