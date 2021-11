Europa aprova la nova programació del Fons Social Europeu de la Comunitat que s'incrementa en 463,4 milions

Segons ha indicat el director general de Fons Europeus, Andreu Iranzo, amb aquestes dades busquen "millorar l'accés al mercat de treball fomentant l'ocupació juvenil, el suport als treballadors per compte propi i als emprenedors, així com el suport a persones en situació de vulnerabilitat i la inversió en formació professional".

Així, la Generalitat veurà incrementada la quantia d'ajuda europea del Programa Operatiu FSE 2014-2020 dels 182,3 milions inicials als 646,1, la qual cosa suposa un increment del 254,4%, atés que tal com estableix la normativa, els recursos del React-UE han de canalitzar-se a través del Fons Social Europeu (FSE) i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).

"El suport que acaba de donar la Comissió Europea a la reprogramació del FSE a la Comunitat Valenciana, i anteriorment del Feder, és un símptoma clar de la confiança que s'ha forjat entre les dues administracions", ha indicat el director general.

Per a Iranzo, la Generalitat Valenciana "s'ha convertit en un bon gestor de fons europeus i, en aquests moments, el nivell d'execució dels corresponents als programes operatius 2014-2020 supera el 95%, a més de dos anys que acabe el termini de certificació".

El director general de Fons Europeus ha destacat també que la Comissària de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, va visitar la Comunitat Valenciana i alguns dels projectes que es venen desenvolupant i va poder comprovar de primera mà la gestió que es duu a terme dels mateixos. En aquest sentit, Iranzo ha agraït "la implicació de les diferents conselleries en la gestió dels fons europeus".

NOUS PROGRAMES

Entre les reprogramacions que ha triat la Comunitat Valenciana destaquen les dutes a terme en les ajudes a la contractació d'aturats d'almenys 30 anys en col·laboració amb entitats locals (70 milions), les ajudes a autònoms (57,5 milions), a la contractació de joves (49,2 milions).

També les subvencions dirigides a la realització d'itineraris integrats d'inserció sociolaboral (39 milions), les subvencions dirigides a persones treballadores per compte d'altri afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) (30 milions) i la dirigides a la creació d'itineraris per a la inclusió laboral de la ciutadania en risc d'exclusió social (30 milions).

Així mateix, s'han inclòs les ajudes a la conversió de contractes temporals en indefinits, especialment per a col·lectius vulnerables (17 milions), les ajudes a persones de suport en residències de majors (6,8 milions) i per a residències infantils (4 milions).

La reprogramació de la Generalitat del Fons Social Europeu respon tres objectius específics. El primer d'ells, dotat amb 291 milions, destinat a donar suport a l'accés a l'ocupació i el manteniment de l'ocupació, inclòs el juvenil i per compte propi.

El segon compta amb 99 milions per a donar suport a l'accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l'accés als sistemes socials i les mesures d'inclusió social i eradicació de la pobresa".

Per la seua banda, el tercer objectiu és fomentar la inversió en educació, formació i desenvolupament de capacitats, inclòs el perfeccionament professional dels recursos humans, per al que destinaran un total de 63 milions d'euros.

REACT-UE

La proposta de la Generalitat Valenciana de repartiment del fons React-EU inclou destinar 790,64 milions d'euros al programa Feder i 463,36 per al FSE.

L'Instrument de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU) es compon de diversos programes, entre els quals es troba l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (React-UE) o el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.