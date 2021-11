Cvirus.- Puig confia que el passaport covid estiga llest a la Comunitat Valenciana per al pont de desembre

Puig, en declaracions als mitjans a Alacant, ha explicat que s'està tancant la proposta que presentarà la Generalitat a l'alt tribunal valencià perquè done el suport jurídic a aquesta mesura que, ha recalcat, es pretén que servisca com "un garant de la major seguretat possible en espais tancats on és més difícil mantindre la distància i portar posada la mascareta".

Sobre aquest tema, ha recordat que la mascareta és "obligatòria en els espais tancats i necessària en els espais oberts en els quals no es puga garantir la distància de seguretat". De fet, ha recalcat ha sigut "un dels grans actius amb el fonamental que, és la vacunació", per a fer front al virus.

Per açò, seguiran intentat "convéncer eixe 8-9 per cent de la població que queda sense vacunar-se perquè ho faça per "ells, per la seua familia i per la societat".

VACUNACIÓ MENORS

D'altra banda, ha explicat que la ponència de l'estratègia de vacunació del Ministeri està estudiant en aquests moments la idoneïtat de la vacunació contra la covid a menors de 12 anys i sobre aquest tema ha destacat que la Comunitat Valenciana està "ja preparada" perquè si s'aprova començar a inocular "ràpidament al màxim de xiquets".

No obstant açò, ha incidit que aquesta mesura ha d'adoptar-se quan ho decidisca la ponència per a "comptar amb l'aval científic i totes les garanties".