El alcalde alerta de las consecuencias del derecho a la propiedad que tendría hacer viviendas en la Expo

Azcón ha comentado los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado unos informes que están en documentos de trabajo con los que el área de Urbanismo y la Asesoría Jurídica del consistorio estudian "una propuesta del Gobierno de Aragón que no ha hecho llegar y solo se conoce la intención por lo que dijo el presidente Lambán en el Debate sobre el estado de la comunidad autónoma".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha explicado que frente al "desasosiego inicial, las dudas jurídicas y urbanísticas ahora se multiplican" al sumarse las dudas que se plantean en el ámbito jurídico civil del derecho a la propiedad y las repercusiones para el Ayuntamiento.

"Nosotros -ha precisado Azcón- no firmamos esos contratos -con los propietarios de los terrenos- fueron gobiernos anteriores, y los Servicios Jurídicos dicen, de forma unánime y parece que inequívoca que si en ranillas hay usos residenciales, como pide la DGA, tendría consecuencias económicas muy importantes para las administraciones y eso obliga a hacer una reflexión".

En este sentido, ha subrayado que defenderá a la ciudad y al Ayuntamiento de Zaragoza. "Me toca defender las arcas municipales y los impuestos de los zaragozanos. Mi filosofía es colaborar con el Gobierno de Aragón, pero tiene esa colaboración tiene que ser leal y bidireccional para que fructifique en beneficio de la ciudad".

FONDOS EUROPEOS

En tono enfático ha agregado: "No se puede esperar que el alcalde se calle si hay algo que no beneficia a la ciudad y no creo que este proyecto vaya a beneficiar a la ciudad".

Ha reconocido que se necesitan viviendas en Zaragoza, pero ha expuesto sus dudas de que se desarrollen en los cacahuetes y de que los fondos europeos estén pensados en zonas ya desarrolladas porque "lo lógico y sensato es que sean para rehabilitar los barrios ya consolidados donde los jóvenes vayan ahí a vivir".

A su parecer, la Expo tiene otros problemas y a los jurídicos desde el punto de vista urbanístico y del derecho a la propiedad y se une lo que necesita la ciudad en la regeneración y rehabilitación de vivienda.

Azcón ha incidido en que "es necesario" que haya viviendas en la ciudad, pero el lugar donde lo plantea el Gobierno de Aragón "no lo ha pensado lo suficiente" y, por eso, Azcón se ha mostrado dispuesto a colaborar, dialogar y explicar que "quizá no sea la solución adecuada" levantar viviendas en los cacahuetes, ha concluido.