Av.- La integració tarifària per a València i la seua àrea metropolitana arranca al gener per a metro, autobusos i Renfe

La integració tarifària per a la mobilitat en transport públic en la ciutat de València i la seua àrea metropolitana arrancarà el pròxim mes de gener per a Metrovalencia, MetroBus, Empresa Municipal de Transports (EMT) i Renfe. Aquesta mesura suposa una inversió de 20 milions d'euros per part de la Generalitat i inclou la reducció de tarifes i una simplificació de zones de mobilitat amb l'objectiu d'aconseguir un transport públic "més senzill, més còmode i més econòmic" en favor de la "intermodalitat".