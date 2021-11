Mil músics valencians celebren Santa Cecília al ritme de 'Paquito el Chocolatero'

Uns mil músics de 30 bandes de la Comunitat Valenciana van participar en el concert 'Gran Paquito' aquest diumenge en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València amb motiu de la celebració de Santa Cecília, en el qual van interpretar a l'uníson diverses peces, la principal d'elles 'Paquito el Chocolatero'.

El recital fou organitzat per la Generalitat i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), entitats que van programat concerts, cercaviles i activitats en les tres províncies de la Comunitat.

'Paquito el Chocolatero' és la peça musical més vegades interpretada en directe en tota Espanya i l'obra que més drets d'autor ha generat amb aportacions procedents de més de quaranta països dels cinc continents. Aquesta obra va ser creada pel compositor Gustavo Pascual Falcó i el seu cunyat, Francisco Pérez Molina, en 1937.

Repertori i participants

El repertori també va incloure els pasosobles 'El tío Ramón' i 'Xàbia', de Ramón Salvá, 'Amparito Roca', del compositor Jaime Teixidor, i 'València', del mestre Padilla, entre altres.

La iniciativa s'emmarca en el projecte 'Terra de Música', impulsat per la Generalitat i la FSMCV, l'objectiu de la qual consisteix a posar en valor les societats musicals i donar suport a la seua candidatura per a ser reconegudes com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO. A través d'aquest cicle es desenvolupen cicles de concerts per a visibilitzar tot el patrimoni immaterial, cultural, social i educatiu de tot el col·lectiu que forma part de la FSMCV.

En el concert 'Gran Paquito' van participar 26 bandes de música de la província de València. En concret, es tracta de les bandes La Unió Musical d'Alaquàs, Joventut Musical d'Albal, Societat Artística i Cultural Unió Musical de Benetússer, Ateneu Musical de Cortes de Pallás, La Unió Musical de la Pobla de Farnals, Centre Artístic Musical de Moncada, Joventut Musical Verge de l'Estrela de Gilet, Societat Musical de San Antonio de Benagéber, Societat Musical San Francisco de Paula de Bolbaite, Societat Artística Musical de Benifaió, la Associació Amics de la Música de Benifaió, i Agrupació Musical Enovense.

També van estar presents les agrupacions Societat Artístic Musical 'La Vall' de Càrcer, Agrupació Musical de Senyera, La Unió Musical 'El Xúquer' de Sumacàrcer, Societat Musical l'Armonia de Montroi, La Unió Musical Lira Realense de Real, Unió Musical de Jalance, Agrupació Musical Vernisa de Llocnou de Sant Jeroni, Centre Instructiu Unió Musical de Sot de Chera, Societat Musical "La Lira" Titaguas, Associació Centre Artístic Cultural de Tuéjar, Societat Musical Benirredrà, Unió Musical d'Albaida 'L'Aranya' i la Societat Instructiu Musical 'La Primitiva' d'Alborache.

Així mateix, van tocar tres agrupacions de la província d'Alacant: el Centre Artístic Musical de Pedreguer, l'Associació Musical L'Esperança d'Aspe i la Unió Musical de Jacarilla; així com la Associació la Unió Musical Sant Josep de Calassanç de Castelló de la Plana.

Imatge del concert 'Gran Paquito'. Europa Press

"Molt més que un art"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, davant els mitjans en finalitzar l'esdeveniment, va destacar que la música, per als valencians, "és molt més que un art, és una manera d'entendre la vida" i va posar en valor que "hi ha més associacions musicals en la Comunitat Valenciana que pobles".

Puig va afirmar que aquest tipus d'activitats "són també actes de reafirmació del que és entendre la vida per part dels valencians" i va convidar a la ciutadania a "eixir al carrer" perquè "hem de recuperar-nos emocionalment perquè el que ha passat ha sigut molt dur", va dir, en referència a la pandèmia.

En ser preguntat per si la Generalitat habilitarà més ajudes a les societats musicals, el cap del Consell va indicar que tant des de la Conselleria de Cultura com des de l'àrea de Presidència treballen amb aquest col·lectiu "des del principi", en anar "més enllà d'un fet cultural".

D'altra banda, va reivindicar la necessitat d'un "major suport en tot el que signifique la vertebració de la cohesió de les pròpies societats" perquè, va considerar, "una societat musical ajuda, en definitiva, a fer poble". Finalment, va mostrar el seu agraïment a les persones que dediquen la seua vida a la música i "intenten d'alguna manera ajudar-nos a veure aquest món d'una altra manera".