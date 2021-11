En la mañana de este lunes, Fran Rivera ha mostrado a los espectadores de Espejo público la charla que mantuvo con Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos, el grupo que, desde los años 80, ha revolucionado la música española con temas que todos conocemos.

La conversación ha tenido lugar en la plaza de toros de Las Ventas, un lugar icónico para ambos. En el caso de Fran Rivera, por las corridas que ha protagonizado allí; y, por parte de Urquijo, puesto que se trata de un sitio inolvidable, ya que fue el escenario de uno de los conciertos más sorprendentes del grupo español.

El cantante ha explicado a Rivera que es el público el que decide si triunfas o no: "Cuando alguien se denomina a sí mismo 'estrella' digo: 'se merece un bofetón en la cara'". Además, el músico ha explicado que, en los inicios del grupo, sus hermanos mayores, Enrique y Javier, no le "dejaban tocar con ellos porque era el pequño", aunque luego "no les quedó más remedio".

Sin embargo, y pese al éxito que lograron cosechar, ninguno de los tres hermanos aspiraba dedicarse profesionalmente a la música: "No pretendíamos dedicarnos a esto porque no está bien visto en mi familia, sobre todo por mi padre, que nunca se hizo a la idea de que fuéramos músicos". Urquijo, además, ha comentado que su padre no les echó a la calle "de milagro": "Nos dejó sin ninguna peseta en nuestro piso de Argüelles cuando ya éramos conocidos por Déjame, del que solo vendimos 10.000 copias, que es muy poco".

Una de las preguntas recurrentes en las entrevistas de Fran Rivera es si el protagonista hizo o no el servicio militar obligatorio, a lo que el músico ha contestado: "No fui a la 'mili'. No quería ir y alegué personalidad no apta. Era una especie de invento del psicólogo del colegio, al que convencimos de que como habíamos consumido drogas de más jóvenes no éramos aptos para servir al ejército. Dije: 'Igual, si me mandas a la 'mili' vuelvo borracho'".