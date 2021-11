RTVE rep 886 cançons per al Benidorm Fest, entre elles balades, pop llatí, rock i trap

En una roda de premsa aquest dilluns, la cap de delegació d'Espanya, Eva Mora, ha remarcat que l'objectiu és "trobar una cançó que et remoga, que isques i estigues taral·larejant-la" i ha assegurat que "no hi ha una, hi ha més d'una". "Hem d'aconseguir triar el millor, i no sé com ho farem", ha agregat.

Segons Mora, han rebut propostes que van des del "pop llatí" fins a candidatures d'"artistes i compositors que estan en el més alt dels Billboard i de compositors reconeguts de grans estreles". En la convocatòria s'han rebut balades, folk, pop, rock i trap, entre altres gèneres i també cançons en gallec i català.

Mora ha esperat que la primera convocatòria del Benidorm Fest anime a la participació de cara al pròxim any, per al qual ha promès començar a treballar just quan acabe Eurovisió 2022 al maig. Per a enguany, es va començar a treballar al setembre, i ha admès que "van escanyats de temps".

En la roda de premsa han participat dos dels assessors que estan ajudant RTVE a triar les seues propostes: Tony Sánchez-Ohlsson i J Cruz. Sánchez-Ohlsson ha remarcat la quantitat de "propostes interessants i diferents" rebudes, i ha apuntat que han contactat amb productors "de primer nivell" d'Espanya i internacionals.

J Cruz ha assenyalat que les cançons de la selecció són "la playlist que tothom vol tindre". "Hi ha de tot. És la playlist que tothom vol tindre", ha agregat.