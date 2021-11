Guardiola (PP): "Sánchez da carta blanca a los delincuentes y humilla a la Policía y a la Guardia Civil"

Sindicatos, agrupaciones de la Guardia Civil, Policía Nacional, efectivos autonómicos y locales y agentes y miembros de la sociedad civil, "por primera vez en la historia de nuestra democracia, se dan la mano en una macromanifestación para mostrar su disconformidad con la modificación de la norma que supone un peligro en el desempeño de su labor", según la portavoz 'popular'.

Al hilo, la 'popular' ha insistido en que "se vuelve a demostrar que Sánchez es capaz de todo con tal de quedarse en el poder, cediendo, una vez más, a los chantajes de los independentistas y proetarras, vendiendo las instituciones y a la Policía y Guardia Civil" quienes, ha matizado, "se sienten indignados, humillados y ninguneados al no haberse contado con ellos, los más afectados, para su elaboración", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Guardiola ha denunciado que "con esta ley, Sánchez le está diciendo a los delincuentes que pueden hacer lo que quieran, exponiendo así la vida de los agentes y de los ciudadanos" por lo que, ha anunciado, "llegaremos hasta el final para impedir esta barbaridad y, si sale adelante, recurriremos ante el Tribunal Constitucional por atentar contra derechos fundamentales y libertades públicas", además, ha continuado diciendo, "cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa, la derogará".

Asimismo, la 'popular' ha anunciado que "el PPRM saldrá a la calle el próximo días 24, ante la Delegación del Gobierno, para estar junto con los agentes, para decirle alto y claro a Pedro Sánchez que ni la Policía ni la Guardia Civil se venden".

Ante este escenario, Guardiola ha manifestado que "no sabemos dónde van a estar los socialistas murcianos, aunque suponemos que escondidos y con la cabeza agachada, como siempre, guardando silencio y sumisos a su jefe de Madrid", pero, ha advertido, "esta vez no les puede salir gratis".

Del mismo modo, la 'popular' ha destacado que "si el delegado del Gobierno, José Vélez, ahora secretario general del PSRM, no está en primera línea, no debería estar más tiempo en su cargo" porque, ha subrayado, "alguien que no defiende a aquellos que dependen de él, no merece estar al frente de los mismos, careciendo de toda autoridad moral".

La portavoz del PPRM ha reseñado que "hay momentos cruciales en lo que uno tiene que decidir de qué lado está, si del lado de la justicia o el de la indignidad. Del lado de la rectitud o del servilismo, con su gente o contra su gente" a lo que ha añadido que "ya sabemos que Vélez, amigo personal de Pedro Sánchez, a quien debe su puesto en la Delegación del Gobierno, trampolín para alcanzar la secretaría general del PSRM, y del que es un mero títere en la Región, no hará nada para enfadar a su jefe, aunque ello suponga perjudicar a los murcianos".

Por todo ello, "hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que este 24 de noviembre salgan a la calle y no permitan que Sánchez nos robe nuestros derechos y nuestras libertades" porque, ha concluido Guardiola, "están jugando con nuestra seguridad y con la de aquellos que nos protegen".