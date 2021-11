Los partidos navarros ven necesarias medidas de prevención, test o vacunas ante el aumento de casos Covid-19

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado, sobre el pasaporte Covid, que "una medida por sí misma no resuelve el problema". "Esta es la sexta ola y estamos de nuevo entre los peores", ha dicho, por lo que ha pedido "al Gobierno que haga un análisis y analice lo que no está haciendo bien". "Algo se está haciendo mal; nos llega que no se llama de forma inmediata a los contactos, que hay retrasos al hacer test, hay retrasos al aislar", ha comentado, para añadir que "el Gobierno tiene que replantearse qué se está haciendo y ser más ágil al llamar a contactos, hacer test, aislar".

El portavoz socialista Ramón Alzórriz ha señalado que, en esta situación, "es prioritaria la vacunación de las personas que no se han vacunado, la prudencia y la responsabilidad de la sociedad". "Es importante decir que la vacuna funciona y Navarra es la primera Comunidad en realizar test", ha dicho, para indicar que la presión hospitalaria "no está llegando a los niveles de emergencia". "Este virus ha llegado para quedarse, hay que convivir con él", ha expuesto, para añadir que "el pasaporte es algo extendido en Europa y muestra el compromiso de la persona con la sociedad".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha abogado por utilizar "todas las medidas de controlar la posibilidad de contagio" así como "avanzar en la vacunación o en la vacunación de refuerzo". Según ha añadido, "la experiencia nos dice que la política integral de medidas es positiva y necesaria". En cuanto al pasaporte Covid, ha indicado que "vendrá a reforzar el derecho de los vacunados".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que una de las medidas más importantes, en esta situación, es la prevención y ha señalado que también es preciso contemplar otras medidas como los medidores de CO2, "en colaboración con las asociaciones afectadas", o poner a disposición de la ciudadanía test de antígenos. Sobre el pasaporte Covid, ha dicho que es "una medida relativa, que va a ser de eficacia limitada y no va a ser la panacea". "Veremos qué resultados da", ha expuesto.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha señalado que el pasaporte Covid "puede ayudar a ser un incentivo a la vacunación de personas que no se han vacunado". Y ha mostrado su preocupación por las reuniones familiares en las fiestas de Navidad, "que es donde se pueden dar más contagios", por lo que ha pedido una campaña de comunicación para que se pueda conseguir "la no infección de las personas vulnerables".

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha explicado que comparten "todas las medidas" que se adoptan desde el Gobierno, "que son participadas y consensuadas para proteger la salud de la ciudadanía". Se ha mostrado de acuerdo con la implantación del pasaporte Covid ante un "conflicto de derechos" porque "la ciudadanía tiene derecho a no vacunarse pero los vacunados también tenemos derecho a protegernos de los no vacunados".