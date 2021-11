La Cámara de Comercio alerta de que se están "escapando" más empresas de las que llegan a La Rioja

García-Calzada ha ofrecido una rueda de prensa junto al director general de la Cámara de Comercio, Florencio Nicolás, y la responsable del Departamento de Análisis y Estudios, Cristina Navarro, para dar a conocer la Encuesta de Coyuntura Económica de La Rioja, con resultados del tercer trimestre del 2021 y previsiones para el cuarto trimestre.

Como conclusiones, en su comparecencia, el presidente de la Cámara ha señalado que "la recuperación pierde fuerza y obliga a replantearse las previsiones de crecimiento". Ha añadido que "la crisis está lejos de terminar". De hecho, el 72 por ciento de las empresas cree que no será "efectiva" hasta 2023.

Ha afirmado que España ha pasado de "liderar el crecimiento europeo a crecer por debajo de la media de Europa". Al tiempo, ha creído que "aumenta la incertidumbre por una política económica equivocada". Ha citado, en este sentido, la derogación de la Reforma Laboral y la reforma de las pensiones así como la "alta inflación".

En La Rioja, ha informado, este año, hasta septiembre, han "salido" 49 empresas y 22 "han llegado". En todos los casos son empresas que salen a otra comunidad, o vienen de otra, y arrojan un saldo negativo de 27. En los motivos, ha señalado que otras comunidades son "más atractivas" porque La Rioja tiene unas infraestructuras "no competitivas".

García-Calzada ha trasladado la "preocupación" de las empresas para contratar personal "cualificado", lo que supone, ha dicho, el 79 por ciento del condicionamiento de la producción. Esto indica, ha apuntado, la necesidad de una política formativa "consensuada" entre Educación y el mundo laboral.

ENCUESTA: 277 EMPRESAS

La Encuesta de Coyuntura Económica, elaborada con 277 empresas, indica que Turismo lidera este trimestre con un saldo neto positivo del 75 por ciento en cifra de negocio seguido por Industria con un 41 por ciento y por Comercio, en tercer lugar, con un 34 por ciento.

Construcción y Otros Servicios siguen, un trimestre más, arrojando saldos netos negativos en la variable cifra de negocio en relación con el mismo periodo del ejercicio 2020.

En este tercer trimestre, Construcción presenta un saldo neto negativo de -22 por ciento en cifra de negocio adelantando al sector Otros Servicios que llega hasta un menos siete por ciento para la misma variable y en comparación con el mismo trimestre del ejercicio anterior.

Se cierra el periodo con datos positivos para el resto de sectores y con un saldo positivo agregado en cifra de negocio del catorce por ciento.

En general, para el conjunto de todos los sectores, un 36 por ciento de los encuestados asegura que ha vendido más que en el mismo trimestre de 2020 frente a un 22 por ciento que afirma lo contrario. El 42 por ciento restante asegura que sus ventas se han mantenido estables durante el periodo estival.

Industria: es el segundo sector con mejor saldo neto en cifra de negocio (41 por ciento). Un 53 por ciento de la industria ha aumentado sus ventas en este tercer trimestre mientras un 35 por ciento refiere haberse mantenido estables. Las plantillas se han mantenido para dos tercios del sector encuestado junto a un diecinueve por ciento que las ha aumentado.

Construcción arroja este trimestre los datos más negativos en saldos netos exceptuando la variable de inversión. Un cuarenta por ciento de los empresarios refiere haber disminuido las ventas junto a un 42 por ciento que ha conseguido mantenerlas estables. Esta primera variable tiene visos de mejorar de cara al último trimestre del año donde se incrementa en diecisiete puntos el porcentaje de empresas que prevén una mejoría en ventas.

El comercio arroja un saldo neto positivo (34 por ciento) en cifra de negocio con un 51 por ciento de comercios que han aumentado sus ventas. Un 57 por ciento afirma haber mantenido estables sus plantillas junto a un 37 por ciento refiere haberlas aumentado.

En cuanto al Turismo, este sector destaca por sus buenos datos en ventas con un saldo neto del 75 por ciento y un 83 por ciento de los encuestados que indica haber aumentado su cifra de negocio. La mitad de los empresarios encuestados refieren haber aumentado tanto sus plantillas como los precios de venta al consumo, cifra esta que aumenta hasta un 58 por ciento en las inversiones.

Otros Servicios tiene un balance negativo en su cifra de negocio,acabando el trimestre con un saldo de menos siete y con el 27 por ciento de los empresarios que han disminuido las ventas. El siguiente trimestre se prevé estable para el 72 por ciento de los encuestados subiendo el saldo neto a valores positivos del quince por ciento.

A la pregunta de si los fondos europeos para transformar y modernizar la economía española se están ejecutando de forma ágil y correcta, un 85,6 por ciento considera que no es así. Asimismo, un 80,1 por ciento de las empresas no conoce como acceder a los fondos europeos Next Generation.