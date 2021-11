Cs denuncia que la Diputació només va executar el 19% de les inversions fins a octubre

Segons Gil, "l'execució total del pressupost no arriba ni a la meitat, és d'un 39%, la qual cosa suposa que de cada deu euros gasten quatre, i en partides com les transferències als ajuntaments per a inversió, la xifra és insignificant, un 11,6%".

"El nivell d'execució és clarament insuficient", ha assegurat Gil, qui ha lamentat que "el suspens del bipartit a dur a terme el pressupost per a enguany perjudica notablement la província".

Gil augura que, d'aquí a una mica, "el govern vendrà que vol arribar a acords amb l'oposició per a aprovar el millor pressupost per a 2022, però no serà cert". "Ni tan sols ens han cridat, no sabem absolutament res de les xifres que manegen, i així és impossible treballar conjuntament i arribar a acords", ha criticat la diputada.