James Blunt contrató a un equipo de 'cazafantasmas' para que le librasen de un espíritu

Claro, como él es músico solo ha tenido que recordar la letra de aquella canción de Ray Parker Jr.: "Who you gonna call? Ghostbusters!". ¿A quién iba a llamar si no? James Blunt recientemente compartía un vídeo de su pub en el barrio londinense de Chelsea en el que, repentinamente, una jarra de cerveza se caía de una estantería sin que nada mediase para ello y la única explicación posible es que el lugar estaba encantado, por lo que nada mejor que pedir ayuda a los profesionales.

El cantante de 47 años es el propietario desde 2017 de uno de los locales más históricos de la capital inglesa, The Fox & Pheasant, cumpliendo así uno de sus grandes sueños: adquirirlo para que no fuera demolido y en su lugar construyesen apartamentos de lujo. Y desde entonces no ha dudado en darle un importante lavado de imagen.

Esto no solo lo ha convertido en uno de los pubs de moda de Londres, sino que hasta miembros de la jet set británica o la propia familia real se ha pasado por sus mesas, desde Ed Sheeran (que también va un poco por la enorme amistad que les une, dado que es el padrino del primogénito de Blunt) hasta la princesa Eugenia de York.

Sin embargo, en The Fox & Pheasant últimamente están sucediendo cosas muy extrañas y todo hace indicar que se trataría de antiguos dueños o clientes en desacuerdo con la deriva del negocio. Para revelar por qué pensaba que el lugar estaba poseído por una presencia paranormal, Blunt compartió en su Instagram el citado vídeo, que tiene como colofón que la jarra le cae directamente en la mano al camarero que no está ni mirando, como si el fantasma le estuviera diciendo "¡Pinta aquí!".

El autor de éxitos como You're Beautiful o Goodbye My Lover ha contratado los servicios de la compañía Spectrum Paranormal Investigations para librarse del espectro de su pub dado que la simple idea de que el lugar está encantado ha repercutido en sus ingresos (aunque también puede ser por la pandemia).

Sea como fuere, lo cierto es que, como revela The Sun, James Blunt le va a sacar rédito al fantasma, porque hasta lo esotérico puede ser monetizado si e busca la fórmula adecuada, y ha grabado las sesiones de espiritismo y exorcismo del lugar contra las presencias para un proyecto secreto en el que está trabajando. Hay, además, quien arguye que todo esto es parte de la promoción de su nuevo álbum recopilatorio The Stars Beneath My Feet, que también tiene canciones inéditas como Love under pressure.