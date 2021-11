Educació distribueix llibres sobre diversitat sexual a tots els centres educatius d'ESO

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha iniciat la distribució de 800 exemplars de llibres sobre temàtiques LGTBI entre els 738 centres d'Educació Secundària (ESO) sostinguts amb fons públics que integren el sistema educatiu valencià amb l'objectiu d'"enriquir les biblioteques escolars i d'aula amb materials bibliogràfics i didàctics que aborden la diversitat sexual, familiar i/o de gènere (DSFG)".

Segons ha subratllat en un comunicat la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego, "vivim envoltades de diversitat, de diferències i, per açò, en les aules s'ha de valorar i visibilitzar la diversitat de manera que s'evite l'aparició de prejuís i, en conseqüència, de discriminacions".

Aquesta proposta per a animar als centres a incorporar en les seues biblioteques escolars i d'aula llibres amb temàtiques LGTBI s'emmarca en les accions per a implementar en l'àmbit educatiu la Llei d'Igualtat de les persones LGTBI.

La normativa autonòmica preveu accions coordinades i la realització d'actuacions específiques en els centres educatius per a la promoció de la diversitat sexual, de gènere i familiar, i la prevenció de la violència contra les persones LGTBI "que asseguren la igualtat efectiva entre totes les persones que conformen la comunitat educativa".

La directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés, ha explicat que la dotació en els centres educatius de material bibliogràfic i didàctic que incorpore temàtiques LGTBI, així com referents rellevants de persones amb DSFG en diferents àmbits, "pot facilitar el tractament de la diversitat en l'aula i la seua inclusió en els plans d'acció tutorial i en les actuacions que es desenvolupen en els plans d'igualtat i convivència de centre".

Editorials valencianes

Els cinc llibres triats van dirigits al públic adolescent i estan publicats per editorials valencianes. Es tracta de tres novel·les, dues premiades en certàmens de narrativa juvenil i una de recent publicació: 'El triangle rosa', de Silvestre Vilaplana (Edicions Bromera, 2017); 'Nada a esconder', de Anna Boluda (Tabarca Llibres, 2017), i 'No hi havia a València...', de Mercé Climent (Sembra Llibres, 2021).

Els altres dos títols són assajos sobre sexualitat i diversitat de gènere: la versió ampliada i actualitzada del llibre 'Què tinc ací baix. Entendre la sexualitat', de Rosa Sanchis i Enric Senabre (Edicions del Bullent, 2020), i 'Dibuixant el gènere', de Gerard Coll-Planas i Maria Vidal Agulló (Edicions 96, 2013).

Cada centre educatiu de Secundària rebrà un dels cinc llibres. Així, 738 llibres es repartiran entre 226 centres d'Alacant, 94 de Castelló i 418 de València. Els 62 exemplars restants es queden en dipòsit en la Conselleria per a garantir futures reposicions als centres en cas de pèrdua o deteriorament.