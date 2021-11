La Llei d'Acompanyament inicia el seu tràmit en Corts a l'espera del debat sobre la taxa turística al desembre

Amb un projecte que, fins ara, no inclou aquest nou tribut, el conseller Soler ha sol·licitat el vot favorable per a la normativa. "Crec que tots hauríem d'estar d'acord a l'hora de defendre els interessos generals dels valencians i valencianes per damunt de qualsevol altra qüestió i aquest projecte de Llei estableix les bases per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat".

Durant la seua intervenció, el conseller ha recalcat que aquesta norma constitueix, amb la Llei de Pressupostos per a 2022, "l'eix sobre el qual s'assenten les bases per a la recuperació econòmica i social de la Comunitat després de la pandèmia ocasionada per la Covid-19, donant resposta als principals i més urgents reptes que tenim com societat i donant continuïtat a les mesures extraordinàries plasmades ja en la Llei d'Acompanyament de 2021".

Així, Soler ha desgranat quins són els objectius concrets que fixa la Llei de mesures fiscals, entre els quals es troba "impulsar la reactivació econòmica, reforçar l'escut social, reforçar el sistema sanitari i d'emergència, garantir la protecció del medi ambient i agilitzar la gestió administrativa".

En concret, ha explicat que aquesta normativa persegueix "adequar la legislació a la realitat social i econòmica en la qual vivim i que vé marcada per la pandèmia de la COVID-19 i la gravetat de les conseqüències que ha provocat a la Comunitat Valenciana". Soler ha agregat que, durant la fase d'exposició pública, la llei ha rebut 26 aportacions.

"Hem d'aprofitar aquest moment de reconstrucció com una oportunitat per a abordar els reptes de futur immediat que tenim com societat", ha assegurat el conseller d'Hisenda, qui ha apuntat que "la transcendència d'aquestes matèria exigeix que ningú puga ser indiferent a les mateixes i, per tant, requereixen del màxim consens i acord de totes les forces polítiques i agents socials".

Així, -ha recalcat Soler des de la tribuna com a exemple-, "el text aborda diverses modificacions sobre qüestions organitzatives de l'Administració, per a garantir a la ciutadania una gestió més àgil que permeta donar una resposta ràpida i eficaç a la implementació de les polítiques de reactivació econòmica i d'escut social impulsades pel Consell i Les Corts, entre elles la prioritat entre els tràmits de l'administració, de tots aquells vinculats a fons europeus".

Així mateix, el conseller ha detallat que la nova Llei també fixa una especial prioritat "en la lluita contra el canvi climàtic, la despoblació, l'anomenat 'dret a la cura i les cures', les polítiques de cohesió social, la violència de gènere, l'accés a una vivenda digna i la conciliació familiar".

Soler s'ha mostrat convençut que la recuperació pot ser aprofitada i reconvertida per la Comunitat Valenciana "en una oportunitat de creixement, de transformació sostenible, digital i de major resiliència", per a açò ha instat a "liderar un procés de transformació del model econòmic cap a un model més competitiu, sostenible i compromès amb el medi ambient, basat en la innovació i l'increment de la productivitat".

DEDUCCIONS FISCALS

En la Llei d'Acompanyament també s'inclouen una sèrie de deduccions fiscals que ajuden a alleugerir les càrregues familiars, dinamitzen l'economia, el mercat laboral i el dret a la vivenda digna.

Per la seua banda, en matèria de lluita contra el canvi climàtic ha destacat que en la implantació d'energies renovables "es redueixen requisits obligatoris fins ara per a les empreses d'instal·lacions d'aprofitament d'energies amb l'objectiu d'alleugerir càrrega administrativa que no siga estrictament imprescindible".

Igualment, el Consell torna a centrar-se en la lluita contra la despoblació i així, mitjançant la Llei de Mesures, "s'ha augmentat el nombre d'habitants perquè un municipi es considere automàticament en risc de despoblament". "Açò comporta una major quantia del Fons de Cooperació per a la Lluita Contra el Despoblament i un benefici directe per a 7.800 nous valencians i valencianes que podran acollir-se a les deduccions fiscals per a aquests municipis, ha subratllat Soler.

Una altra mesura per al foment de l'activitat econòmica consistirà en l'ampliació de 4 a 7 anys de l'autorització de les Zones Turístiques de Gran Afluència per a reactivar les àrees de major afluència de la Comunitat després dels efectes de la pandèmia.

Respecte a les mesures que s'inclouen per a ampliar l'escut social, destaquen la implantació i desenvolupament de la nova llei de Servicis Socials, que permetrà entre unes altres agilitzar els tràmits per al finançament del Pla d'Infraestructures de Servicis Socials; es baixarà la ràtio del personal inspector; s'ampliaran els perfils d'equips professionals que participen en la prestació dels servicis socials amb reducció de les ràtios d'atenció, i es crearà la Taula d'acció concertada en la qual per primera vegada participen les Entitats sense ànim de lucre del Conjunt del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials (SPVSS) com a espai de diàleg i treball.

De la mateixa manera, es reforcen els drets dels sanitaris i sanitàries valencians i del personal que forma part de l'estructura de guàrdia permanent d'emergències, i s'adapta a la normativa i nomenclatura estatal la regulació sobre el subministrament de medicaments.

En matèria mediambiental, es declara d'utilitat pública o d'interés social i urgent d'ocupació un conjunt d'11 infraestructures públiques de regadiu que formen part del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat, i es desenvolupen les estratègies i plans directors arreplegats en la Llei d'Estructures Agràries en matèria d'aigua.

Finalment, en matèria d'eficiència de l'administració pública, el conseller ha destacat la modificació del Decrete Llei que regula el Pla Edificant, per a garantir "unes infraestructures educatives de qualitat, amb una millora en la cooperació i participació entre l'administració educativa i l'administració local".