BBK reunirá el 1 de diciembre en Bilbao a expertos internacionales que debatirán sobre la soledad no deseada

La entidad ha recordado en un comunicado que alrededor de 60.000 personas mayores de 65 años viven solas en Bizkaia, una cifra que, según han dicho, en las próximas décadas "seguirá creciendo" y que llevará, "a falta de planes para potenciar la natalidad", hacia una sociedad cada vez más envejecida.

Por ello, en el marco de esta realidad, BBK, en colaboración con la Universidad de Deusto, ha organizado en la Sala BBK una jornada científica en la que reunirá a personas expertas internacionales en el ámbito de la soledad no deseada.

El evento, que podrá seguirse en directo o de manera online, profundizará en los factores sociales que benefician el que cada vez más personas vivan solas, y en impulsar la reflexión en la creación de políticas e iniciativas que atiendan esta tendencia en el mundo desarrollado y prevengan sus efectos negativos.

ESPACIO DE REFLEXIÓN

La cita tendrá lugar en Bilbao, el 1 de diciembre, entre las 9.00 y las 14.30 horas, en el marco de una jornada que lleva por título "Combatiendo la vivencia de la Soledad en las Personas Mayores", en la que se escuchará y compartirá un espacio de reflexión con personas expertas referentes a nivel internacional, como el doctor Theo van Tilburg, profesor de Sociología y Gerontología Social y director del programa, de investigación "Social Context of Aging", o la doctora Kalpa Kharicha, representante de "Campaign to End Loneliness", del Reino Unido.

La jornada servirá asimismo para conocer experiencias más cercanas, como aquellas que se están desarrollando actualmente en Barcelona y Aragón. De este modo, Rosa Rubio será la encargada de informar del proyecto Radares, una experiencia de acción comunitaria para la prevención del aislamiento puesto en marcha en la ciudad condal; y el Asesor del Área de Mayores de Justicia de Aragón, Andrés Ortega acudirá a la capital vizcaína para contar su experiencia en la Mesa del Justicia puesta en marcha en Aragón.

En el entorno más próximo, el detalle de aquellos proyectos que se están desarrollando con "buenos resultados" y el apoyo de BBK en Bizkaia, así como las conclusiones de una investigación en torno a la Soledad impulsada por BBK en colaboración con la Universidad de Deusto, comenzarán a desgranarse con la conferencia de Pedro Fernández de Larrinoa, investigador principal del proyecto "Soledad" y profesor de la Universidad de Deusto.

La jornada servirá también para conocer diferentes experiencias del tercer sector de Bizkaia, en las que colabora BBK, junto con Caritas Bizkaia, Cruz Roja o Agintzari.

La entidad comenzó a profundizar en la problemática de la Soledad no Deseada en el año 2018 con el impulso de BBK Behari, un proyecto innovador que integra la acción comunitaria y el uso de las tecnologías GIS para la visibilización de situaciones de soledad y la prevención de situaciones de riesgo.

Poco después, en 2019, han recordado, BBK mostró su compromiso ante la Soledad no Deseada con el impulso de la campaña "Invisible Soledad" que consiguió con "gran éxito" visibilizar y concienciar sobre este problema en la sociedad.

Tras ella, el camino de BBK ha ido centrándose en seguir investigando, con la colaboración de la Universidad de Deusto, en los factores sociales que favorecen esta Soledad no Deseada entre las personas mayores y diferentes formas de abordaje y prevención.

Paralelamente ambas entidades han colaborado para poner en marcha otros proyectos "estratégicos e innovadores" que son liderados por reconocidas entidades sociales en este ámbito en Bizkaia. Estos proyectos, así como las conclusiones de esta investigación, serán presentados en la jornada del 1 de diciembre.

MEDIDAS SANITARIAS

El evento, "cita imprescindible" según la BBK para quienes trabajan con personas mayores, se desarrollará en la Sala BBK y su aforo dependerá de las medidas sanitarias vigentes en el momento de su celebración. Además, se podrá participar por "streaming" con el objetivo de facilitar la asistencia al evento.

Los interesados en obtener más información podrán consultar el programa y las formas de inscripción durante los próximos días en bbk.eus.