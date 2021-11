La Generalitat avisa de possibles sancions a comunitats veïnals per no disposar de l'Informe Avaluació d'Edificis

Segons ha assenyalat el director general, Alberto Rubio, el IEEV.CV és l'instrument "més eficaç" que es disposa a la Comunitat Valenciana per a "diagnosticar l'estat del parc construït de vivendes, anticipar les actuacions d'urgència i, fins i tot, propiciar la seua adaptació a les necessitats actuals". Per aquest motiu el compliment de la seua obligatorietat és considerat "prioritari", segons ha assenyalat la Generalitat en un comunicat.

L'informe d'Avaluació d'Edificis de Vivendes consisteix en una inspecció tècnica de l'edifici realitzada per una persona facultativa competent on s'arrepleguen aspectes relatius al seu estat de conservació, les seues condicions d'accessibilitat universal i la seua eficiència energètica.

D'acord amb la legislació actual, el IEEV.CV és de caràcter obligatori per a aquells immobles d'ús residencial vivenda, tant unifamiliars com plurifamiliars, l'antiguitat de les quals siga superior a 50 anys. No complir amb açò suposarà l'obertura d'un procediment sancionador per infracció urbanística conforme als períodes arreplegats en la normativa vigent, assenyala la Generalitat.

TERMINI

El termini màxim per a l'elaboració i registre de l'informe serà en funció de l'any de construcció de l'edifici. D'aquesta manera, totes aquelles persones propietàries de vivendes construïdes abans de 1950 que no compten amb el IEEV.CV realitzat i adequadament registrat en finalitzar 2021 podran ser sancionades. En el cas de vivendes construïdes entre 1951 i 1971 el termini màxim serà el 31 de desembre de 2022.

Durant els pròxims mesos s'enviaran un total de 106.446 cartes, 10.000 abans de finalitzar aquest mes, a aquelles persones propietàries de vivendes que hagen incorregut en aquesta infracció urbanística i comminant-los a esmenar-la. En cas contrari, s'iniciarà el corresponent procediment sancionador, amb multes que poden arribar fins als 6.000 euros.

Segons subratlla la Generalitat, la realització del IEEV.CV "és molt més que un mer compliment de la normativa vigent" ja que l'informe, similar a la ITV dels edificis d'habitatges, "permet avaluar el parc construït, mitjançant la detecció i prevenció de possibles riscos derivats d'un deficient manteniment i conservació, de manera que es mantinguen els requisits bàsics de seguretat, habitabilitat i funcionalitat per a aconseguir unes condicions de qualitat òptimes capaces de satisfer les necessitats que tant de les persones usuàries com les propietàries demanden".

Des de la Direcció general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, amb la finalitat de recolzar aquestes actuacions, anualment es convoquen ajudes dirigides a cobrir part de l'import de l'informe impulsant la seua realització, com a pas previ a emprendre actuacions de rehabilitació.