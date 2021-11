L'eradicació de la violència masclista i l'educació sexual, entre les preguntes a Puig en la sessió de control

Entre l'oposició, la síndica del PP, Mª José Catalá, centrarà la seua pregunta en com valora Puig (PSPV) la gestió del govern que comparteix amb Compromís i Unides Podem en la defensa dels interessos i les necessitats dels valencians.

Des de Ciutadans, Ruth Merino preguntarà si pensa que el govern del Botànic "està fent prou" per a eradicar la violència sobre la dona i aconseguir la igualtat real entre dones i homes.

Ana Vega (Vox) interrogarà al president sobre quines mesures pensa prendre la Generalitat per a protegir al sector primari i a la resta de sectors productius de la Comunitat Valenciana.

I del Botànic, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, s'interessarà per com valora el Consell la importància dels pressupostos participatius per a l'enfortiment dels serveis públics, la creació d'ocupació "i la necessària transició ecològica".

Com d'Unides Podem-Esquerra Unida, Pilar Lima, qüestionarà a Puig si pensa implementar l'educació afectiu-sexual i contra la discriminació i les violències masclistes "des de l'òptica feminista i des de la diversitat" en totes les etapes educatives.