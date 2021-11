Desallotjats dos locals d'oci per triplicar l'aforament permés

La Policia de la Generalitat i la Policia Local de València van desallotjar durant el cap de setmana dos pubs de la ciutat –un en la plaça del Cedre i l'altre en la plaça Hondures– que quasi triplicaven el seu aforament i en l'interior del qual es trobaven desenes de persones sense mascareta i sense mantindre la distància de seguretat.

L'actuació es va desenvolupar amb un dispositiu especial coordinat entre totes dues unitats per a controlar el compliment de la normativa Covid en l'oci nocturn tant en els establiments públics com en la via pública.

En aquesta operació conjunta de la unitat policial adscrita a la Generalitat Valenciana i la Policia Local de València, diverses patrulles de vigilància es van desplaçar a zones d'oci de la ciutat de València com la plaça del Cedre, la plaça d'Hondures i l'avinguda Blasco Ibáñez, tres dels punts més afectats pel fenomen del botellot.

Aquest dispositiu especial va dur a terme el desallotjament d'un local d'oci en la plaça del Cedre en el qual es congregaven 145 persones, quan el seu aforament màxim és de 45, totes elles sense mascareta i sense mantindre la distància de seguretat, va informar ahir la Conselleria de Justícia en un comunicat. Més tard, els agents també van desallotjar un altre local d'oci, en aquest cas en la plaça d'Hondures, que, amb un aforament màxim permés de 29 persones, acollia a 36, també sense mascareta ni distància.

A més, els agents van dur a terme 38 inspeccions a locals i van alçar 41 sancions a 17 d'ells, 15 per infraccions de la Llei d'Espectacles i altres 26 per incompliments de la normativa Covid. També van identificar a 108 persones, van detindre a una que tenia una reclamació judicial i van realitzar 78 advertiments per no portar ben posada la mascareta.

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, va destacar la labor conjunta de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i va remarcar als propietaris dels locals d'oci que, «si bé la immensa majoria compleix amb la normativa vigent, és més necessària que mai la responsabilitat en la celebració de l'oci nocturn per a continuar sent una societat segura».

Així mateix, la titular d'Interior va fer una crida «a la responsabilitat de la ciutadania i, especialment, de les persones més joves perquè opten per una diversió sense riscos, perquè el virus segueix ací».

El passaport Covid, en dies

El president Ximo Puig va afirmar ahir que en «els pròxims dies» la Comunitat Valenciana implantarà el certificat Covid amb la finalitat d'aconseguir la «màxima seguretat», escenari que, va reiterar «passa per la vacunació». «No puc dir quin dia, però en els pròxims dies sí», va assegurar.