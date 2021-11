Tres hombres se enfrentan a juicios por presuntos abusos sexuales a menores

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará el lunes, día 22, y el jueves, día 25, el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente y maltratar a la hija de su pareja.

Por unos hechos que se produjeron, presuntamente, cuando la niña contaba ocho años y en relación a una causa que procede de un juzgado de Noia, el Ministerio Público reclama nueve años de prisión para el acusado.

En su escrito de calificación, Fiscalía sostiene que los hechos se repitieron hasta que se presentó la denuncia, en febrero de 2020, cuando la menor tenía 11 años. Los hechos se descubrieron en el colegio.

Por otra parte, la sección sexta, con sede en Santiago, celebrará los días 24 y 25, a puerta cerrada, el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, menor de edad.

La Fiscalía solicita en este caso once años de prisión para el hombre que, presuntamente, comenzó con los abusos cuando la víctima tenía ocho años, tanto en el domicilio de la abuela de la niña en Santiago, como en el suyo, en Vigo.

El Ministerio Público sostiene que el procesado "en todo momento le dijo a la menor que no contara a nadie estas cosas porque eran un secreto" no denunciando los hechos la víctima hasta el año 2018 cuando tenía 15 años y su abuela ya no tenía ninguna relación con el agresor.

Mientras, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará el día 23 el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, de cuatro años. Por estos hechos y en una causa procedente de un juzgado de O Porriño, se enfrenta a once años de prisión.