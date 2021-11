Alicia Senovilla, destrozada por la repentina muerte de su padre

Alicia Senovilla ha recibido un duro y repentino varapalo. La querida presentadora ha pedido recientemente a su padre, al que, según señalan varios medios, estaba muy unida.

Ha sido la propia Senovilla la que ha dado la noticia en sus redes sociales. "Con el corazón roto. Adiós, papá", escribió este domingo en Instagram. Palabras acompañadas de un enorme crespón negro.

De esta forma, la televisiva, que cada sábado se pone al frente del concurso musical A tu vera, en el canal de Castilla-La Mancha TV, se ha despedido de su querido familiar, mostrándose realmente destrozada.

El pasado 19 de marzo, Día del Padre, la presentadora aparecía con su padre en sus redes sociales para felicitarle por este día tan señalado. Mi papá... al que quiero con locura ❤ Feliz día y feliz vida 😘😘😘", escribía Senovilla.

Hace unos meses, Alicia repasó algunos de los momentos que han marcado su vida, entre ellos, posiblemente el golpe más duro por el que le ha tocado pasar: perder a las 39 semanas de embarazo a su hija.

"En el hospital recuerdo que el médico apagó el monitor, miró a la enfermera, le hizo un gesto con la cabeza, me cogió la mano y me dijo: 'Ali, no'". "Entendí perfectamente lo que quería decir. A la niña, se le hizo un nudo en el cordón y la dejó sin riego", se sinceró Senovilla. "Tuve que dar a luz sabiendo que nacería muerta".