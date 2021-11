Alejandra Rubio, muy enfadada, responde al polígrafo de Carmen Borrego: "No hay por donde cogerlo"

Alejandra Rubio se ha mostrado muy enfadada este domingo en Viva la vida por las declaraciones que ha hecho Carmen Borrego acerca de ella y de Terelu en Sábado Deluxe.

La joven ha querido contestar a las diversas acusaciones que vertió sobre ella, como es que no había terminado sus estudios ni de diseño de moda ni de derecho. "Es algo que me pertenece solo a mí, ya que es mi vida privada. Mira que suelo echarle bastante humor a las cosas, pero creo que es algo que me pertenece a mí", declaró.

Alejandra confesó que no había salido este sábado por la noche para estar pendiente de las palabras de Carmen Borrego, y poder responder este domingo. "Estoy en un punto en el que prefiero no darle importancia, pero tengo muchas cosas que decir de la entrevista de ayer", comenzó.

"Yo pensaba que iba a ser mucho más conciliadora, si no quieres seguir con esta guerra no entiendo. Llega un momento en el que intento entenderlo pero no... no hay por donde cogerlo", dijo.

"Creo que mi madre habló, pero desde el respeto, como siempre. Para mí la que mejor comportamiento tiene es mi madre", expresó, al conocer lo que había dicho Terelu en Viva la vida este sábado, previamente a la entrevista de su hermana.

Kiko Matamoros quiso comentar el mote de "la niña de la curva" que utiliza su tía, según ha confirmado el polígrafo, para referirse a Alejandra, ante lo que la joven tan solo se limitó a gesticular, mostrando su incredulidad.

La colaboradora también ha querido responder a su tía acerca del supuesto desplante de Terelu con su prima Carmen, asegurando que no fue así, que cree que se lo pasó "muy bien" y que estaba "sentada pegada" a ellas con personas que ya conocía. "No hablamos mucho pero es mi prima y yo la quiero muchísimo", expresó, negando que hubiera mala relación entre ellas.