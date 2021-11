La extraña decisión de Orestes en el rosco de 'Pasapalabra' que ha sorprendido a Roberto Leal

Orestes Barbero y Jaime Conde han tomado el relevo en Pasapalabra de otras famosas parejas de concursantes como Sofía Álvarez o Marco Antonio Marcos. Cada tarde, de lunes a viernes, ambos concursantes se enfrentan en el rosco para hacerse con el preciado bote del programa, que ya asciende a 334.000 euros.

Esta semana, Orestes sorprendía a la audiencia del concurso e incluso a su presentador, Roberto Leal, con una extraña decisión tomada en pleno Rosco.

Todo ocurrió cuando Jaime optó por plantarse con 22 aciertos, a pesar de que tenía por delante once segundos para intentar responder a las tres palabras que le quedaban. "Me voy a entregar, porque no las tengo todas conmigo, y si fallo ya estoy muerto, así que me pongo en manos de Orestes", indicó Jaime.

Orestes, por su parte, estaba empatado en ese momento con su compañero a 22 aciertos y todavía tenía 39 segundos. "No tengo opciones de bote ni de lejos", confesaba el concursante, motivo por el cual decidió seguir los pasos de Jaime. "Acepto muy gustosamente el empate", añadió.

Sin embargo, fue la pregunta que hizo a continuación que terminó por descolocar a Roberto Leal. "Oye, ¿qué puedo hacer para rellenar el tiempo televisivo y que sea gracioso?", dijo Orestes, provocando las risas del público.

"No puedes decir nada, este momento es tuyo. Respira, haz mindfudless, que se lleva mucho, y eso que te llevas. Tú decides", le respondió Roberto Leal.

🤙 ¡Se produce un empate a 22 aciertos entre @OrestesBarbsalc y Jaime! ¡Tres palabras les han faltado para llevarse el bote de #Pasapalabra! Volvemos mañana sin silla azul y ambos volverán a enfrentarse en el rosco, ¡pero esta vez por 322.000 euros! 🎊💰 #Pasapalabra397 pic.twitter.com/VzOIZyHYYt — Pasapalabra (@PasapalabraA3) November 17, 2021

En cuanto comenzó la cuenta atrás, Orestes mantuvo el silencio, haciendo gestos al presentador, señalando su camiseta y saludando y mandando besos, lo que generó las carcajadas del público.