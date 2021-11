MÉS insta al Gobierno de España a tomar medidas para paliar la escalada de precios en el sector agrario

Según ha informado MÉS per Mallorca este domingo en una nota de prensa, la formación ecosoberanista ha presenta una PNL instando al Gobierno de España a tomar medidas concretas para paliar la escalada de precios de los costes de producción dentro del sector agrario.

El diputado y payés de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha declarado que ante la subida de precios provocada por el aumento del precio de las energías es imperativo "establecer medidas que garanticen que los precios de los alimentos, puedan tener un coste asequible para la población en general".

MÉS per Mallorca ha defendido que la producción de alimentos es el objetivo principal y original de la payesía y es imprescindible que los poderes públicos aseguren que esta producción sea rentable. Por este motivo, la formación ecosoberanista ha considerado que se tienen que desarrollar medidas fiscales que ayuden a que el precio final en las tiendas no se vea aumentado de forma significativa sobre todo en Baleares, donde productores y consumidores sufren el agravio no resuelto de la insularidad.

"La problemática es grave", ha alertado 'Collet' y "mientras el marco legal y fiscal no cambie hacia mayores cuotas de soberanía fiscal, los campesinos de Baleares sufrirán las consecuencias".

Los costes de producción se han disparado. Entre un 20 y un 100% los fertilizantes, un 25% el pienso por la subida de la soja, un 30% el agua, más de un 40% el gasóleo hasta llegar a un 300% la energía.

Esta es una situación "insostenible", ha asegurado el diputado de MÉS per Mallorca, para quien "es evidente que quienes más lo sufren son los payeses propietarios de pequeñas explotaciones, que son a la vez los que han hecho más esfuerzos para ofrecer productos de proximidad, de calidad y sostenibles".

El diputado de la formación ecosobiranista ha querido poner en valor la tarea de estos payeses. "Tenemos que proteger la payesía tradicional. Aquellos que cuidan la tierra tienen que verrecompensado su esfuerzo".

Estas medidas, ha enumerado el diputado de MÉS per Mallorca, van desde la aplicación del Régimen especial para la payesía de las Islas "para dotar al Govern de más y mejores herramientas de financiación que ayuden en la problemática de la payesía"; la creación de unIVA reducido del 4% para todos los bienes y servicios agrarios que "ayudaría a moderar el precio de la cesta de la compra de las familias"; la creación de un gasóleo profesional agrario con la mínima tributación armonizada de la Unión Europea y legislar para que las explotaciones agrarias se puedan acoger a una tarifa energética reducida como el 'contador payés', ha concluido 'Collet'.