Puigdemont regresará a España "mucho antes de lo que la gente piensa"

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que tanto él como los eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín regresarán a España "mucho antes de lo que la gente piensa".

En una entrevista publicada en el diario El Punt Avui este domingo, ha asegurado que el regreso de los tres, en el extranjero desde 2017, se producirá "más pronto que tarde".

Ha responsabilizado al sistema judicial español y al juez del TS Pablo Llarena de no aceptar la cooperación jurídica internacional y de proponer sentencias que ve reiterativas.

"No están aceptando que la última interpretación del derecho no la tienen ellos, sino Luxemburgo", ha dicho en referencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Lo que hemos hecho nosotros ha sido poner en evidencia una serie de anomalías. No creo que sea normal que a un juez, por perseguir al presidente Puigdemont, se le dé un premio. Esto no ocurre en ningún país del mundo. Se le da un premio por la defensa del estado de derecho. ¡Pero si entra en su sueldo defender el estado de derecho! ¡Y lo importante es no saltárselo!", ha criticado, sobre el juez Llarena.

Además, ha asegurado en esta entrevista que no está enfadado con el Estado español porque "no se puede vivir odiando", ni se siente intimidado aunque crea que haya personas que lo pretendan, "no lo consiguen porque yo vivo con la tranquilidad de saber que estoy en el lado correcto, y haciendo lo que debo hacer".