El zasca de Paula Echevarría a David Bustamante: "Ahora mi hija come de maravilla"

La participación de David Bustamante en MasterChef Celebrity no ha pasado desapercibida para su ex, Paula Echevarría. La actriz se ha sincerado con Torito en una entrevista en la que ha hablado de su viaje "de enamorados" a París junto a Miguel Torres, así como de lo poco que cocinaba Bustamante cuando estaban juntos, un momento que ha aprovechado para lanzarle un divertido zasca.

"No cocinaba ni un huevo, serás...", ha confesado entre risas Paula Echevarría al reportero de Viva la vida.

A quien sí ha beneficiado el paso de Bustamante por los fogones de MasterChef es a Daniella, la hija de 13 años que tienen en común el cantante y la actriz. "Mi hija está comiendo de maravilla, eso sí", ha manifestado.

Sobre su viaje de cuatro días en París junto a Miguel Torres, Echevarría lo ha descrito como un "viaje de novios", en el que ha "dormido tres días del tirón, que ha sido la leche".

La actriz también ha hablado sobre su recuperación física tras el embarazo. En este sentido, ha reconocido que está haciendo sacrificios en su dieta para poder volver a la figura que tenía antes. "Llevo cuatro meses sin comer ni un espagueti, los hidratos de carbono... ¿Eso qué es?", ha bromeado.

Además, ha dejado claro que no quiere volver a pasar por otro embarazo. "No, este cuerpo serrano ya no va a encargar más hijos", ha sentenciado.