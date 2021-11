Isabel Torres deja claro que va a "seguir batallando" y cuenta las "locuras" que está haciendo para despedirse

Este sábado 20 de noviembre, tuvo lugar en el Deluxe una de sus entrevistas más emotivas hasta la fecha, llevando tanto a los colaboradores como a la presentadora, María Patiño en sustitución de Jorge Javier Vázquez, a la lágrima.

Se trató de Isabel Torres. La actriz contó que, entre su transición de género y el tratamiento de su enfermedad, había hecho de su vida una batalla sin pretenderlo, algo que ni el peor de los pronósticos médicos conseguiría frenar: "Tengo claro que no voy a dejar de batalllar nunca", dijo. Y es que, hace unos días anunció en su cuenta de Instagram que los médicos que tratan el cáncer que sufre le habían dado dos meses de vida.

"En realidad, me dijeron que el último tratamiento no había funcionando, sino que me estaba haciendo daño, por lo que me recomendaban estar dos meses sin tratamiento. Esto quería decir que, en ese momento, no se podía hacer nada por mí", contó.

La canaria fue diagnosticada justo cuando comenzaba su participación en la serie de los Javis, Veneno. Entonces, según recordó, tuvo que elegir entre dejar el proyecto y entregarse a él por completo, y esto último fue lo que hizo al pensar que esa podía ser "la serie de su vida": "Elegí hacerlo aunque fuera lo ultimo que consiguiera", añadió.

De la ficción destacó la manera en la que hacía pedagogía sobre lo difícil que era ser una persona transgénero y el respeto que merecían por ello los miembros del colectivo. Torres estaba aprendiendo sobre la manera en la que otras culturas gestionaban la muerte y aseguró que se sentía preparada para el momento, independientemente de si llega antes o después.

Isabel Torres: "Tengo claro que no voy a dejar de batallar hasta el último momento"



También contó que sentía la necesidad de despedirse de todo el mundo, de sus amigas y de sus exnovios, algunos de ellos de hace mucho, algo que calificó como "una locura": "Uno de hace más de 32 años que fue mi medio novio y también salió con otra amiga, va a venir a verme, tuvo una reacción muy buena", contó.

Torres estaba aprovechando también para pedir perdón por sus errores a todas las personas a las que había hecho daño y dijo que se había dado cuenta de lo fácil que era llegar al corazón de la gente al estar en una situación como la suya. Además, desveló que tenía ya la música y unos escritos para un futuro memorandum, algo que se le hizo muy difícil de preparar.