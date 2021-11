Los Premios Provinciais á Xuventude reconocen a 30 proyectos que representan "el talento y la creatividad" de Pontevedra

Durante la gala, conducida por las fundadoras de la aplicación de turismo Capptus, María Soliño y Mónica Salinero, también se han entregado los diplomas a los ganadores de la II edición de 'Reacción polo Clima', que promueve la lucha contra el cambio climático a través de manifestaciones artísticas visuales.

La ceremonia ha sido amenizada por la artista grovense Carolina Rubirosa Dúo y en ella se ha proyectado además dos vídeos protagonizados por la cantante y actriz pontevedresa Cora Velasco y el diseñador Gabriel Nogueras, ganador de la XVII edición de los premios Mercedes-Benz Fashion Talent por la colección "Fat Man" de su firma Rubearth.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, ha defendido la actitud de la mayoría de los jóvenes "en tiempos tan complicados" y los ha instado a "perseguir sus sueños". "Lleváis prácticamente dos años encerrados, con vuestras vidas alteradas. Lleváis también dos años señalados, en los que parece que todos los males del mundo salen o tienen que ver con vosotros y no. No es verdad. Hoy se demuestra que aquellas personas que os miraban agraviadas estaban equivocadas", ha asegurado Silva.

En este sentido, ha asegurado que la gala también quiere poner su grano de arena para "romper" con la imagen que se ha transmitido de la juventud en los últimos meses y hacer hincapié en la necesidad de "un mundo más empático".

La presidenta también ha reivindicado la mejora de la Ley de Educación "para poner sobre la mesa el valor imprescindible de la cultura para la gente joven". "Espero que prosperen las enmiendas para que la cultura y las artes estén desde el inicio en la formación de los niños".

PREMIOS

Los galardonados en la edición de 2021 han recibido una escultura de un aro de granito sobre un soporte metálico de acero diseñada por el alumnado de la Escola de Cantería.

Así, en la categoría de Iniciativa Empresarial, el primer premio ha recaído en la propuesta 'Cereal Jewels', de Nahir Maceira y Manuel Vila (Vigo), mientras que el segundo ha sido para la compañía teatral 'A Cova das Letras', de Cristina Collazo Gómez (Silleda) y el tercero lo comparten ex aequo las propuestas 'Ponteabastos', de Jorge Celso Eyo (Pontevedra) y 'Somosterra"', de Eva López y Raquel Gómez (Nigrán).

En Educación en Valores el jurado ha concedido el primer premio ex aequo a las propuestas 'Sementes de Liberdade' del IES de Poio y 'Incómodxs e rebeldes' del IES As Barxas de Moaña. El segundo premio ha sido para el proyecto 'Avoas. Avós con V de vida' del IES Antón Alonso Ríos (Tomiño).

En la categoría de Contenido Digital, en la parte Audiovisual ha ganado 'Neeumátiko', de la autora Nee Barros Fernández (Marín). El 2º premio ha recaido en 'Origen', de Roberto Pastoriza (Bueu) y el tercero ha sido para 'Descifrando la historia - podcast', de David Gesteira Estévez (A Cañiza).

En lo que respecta a Trabajos Musicales el 1º premio en Música Clásica lo ha llevado la pieza sinfónica 'Fínis Terrae', de Guillermo Otero Costas (Vigo), mientras que en la otra subcategoría, Otros Géneros, las piezas 'Vals do Esquecemento' de Santiago Guerra (Cangas) y 'Miss each other before we need', de Ainhoa Mosquera (Moaña) han llevado ex aequo el primero de estos galardones. El tercero ha sido para 'Breaking it up"', de Héctor y Tomás Cardenal y Adriana Cores (Moaña).

En la categoría de Trabajo Literario Breve ha ganado en Narrativa la obra 'A mirada paralela dun xirasol', de Pedro Rodríguez (Nigrán), mientras que el 2º premio ha sido para 'Día de praia', de Brais Suárez (Vigo). En Poesía, Diana Vilas Meis (O Grove) ha sido galardonada por 'Mímese'; mientras que el 2º premio ha sido para 'Bestia Salvaje de terciopelo', de María Sarrapio Pol (Pontevedra).

En Cómic, el primer premio fue para Ángel Carramal (Pontevedra) por'SOLO(S)'; el segundo para Sabela Domínguez (Marín) por 'Un día axetreado' y el tercer premio para Lucía Rodríguez (O Grove) por 'Onde estás?'.

Por otra parte, en Fotografía Original, en la subcategoría de Serie Fotográfica, Claudia Gómez (Pontevedra) se ha llevado el primer premio por 'Xeracións'; Regina Chamorro (Gondomar) el segundo por 'Si la vida es circular, quiero girarla a caballo y en tiovivo', y David Outón (Sanxenxo) el tercero por 'La música que compartimos'. En Fotografía ganó Lara Cores (Ribadumia) por 'Memoria en materia studiowor'; mientras que el tercer premio ha recaído en Cynthia Gómez (Pontevedra) por 'Dos verdades dos realidades'.

Por último, en Diseño y Moda el primer premio ha sido para Natalia Belén (Vigo) por su trabajo 'Haenyo', mientras que el segundo fue ex aequo para Sergio Vidal (Sanxenxo), con 'En flor', y Regina Chamorro (Gondomar) con 'Parsimonia', y el tercero fue para Laura Barrós (Pontevedra) por 'Ame to tsuri'.