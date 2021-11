Britney Spears arremete contra su amiga Christina Aguilera por negarse a opinar sobre el juicio por su custodia

La cantante estadounidense Britney Spears sigue celebrando el fallo judicial que puso fin, 13 años después, a la tutela legal a la que estaba sometida. Desde entonces, numerosas personalidades del espectáculo han felicitado a la artista de Louisiana, pero a Spears le ha dolido que una amiga no se pronuncie.

La cantante Christina Aguilera, que durante los últimos años del pasado siglo y los primeros años de los 2000 compartió éxitos con Britney Spears, fue preguntada este viernes por la victoria judicial de la intérprete de Baby One More Time.

Aguilera, que estaba en la alfombra roja de los Latin Grammy, fue interpelada por la prensa acerca de su amiga. Antes de que neoyorquina pudiera responder, su publicista lo hizo por ella: "No, lo siento, no haremos eso esta noche, gracias, adiós".

Story de Britney Spears sobre el silencio de Christina Aguilera. INSTAGRAM

En ese momento, según TMZ, Aguilera miró a su publicista y dio esta declaración: "No puedo (hablar), pero estoy feliz por ella". No obstante, el pasado mes de junio Christina si apoyó a Britney: "Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea".

De cualquier manera, a Britney Spears le ha sentado fatal la falta de compromiso de su amiga y le ha dedicado una story en Instagram donde escribe: "Amo y adoro a todos los que me apoyaron... ¡¡¡pero negarse a hablar cuando sabes la verdad es equivalente a una mentira!!!"

La artista añadió: "13 años en un sistema corrupto y abusivo, pero ¿por qué es un tema tan difícil de hablar para la gente?".