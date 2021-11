Pumares (Foro) critica la oposición del expresidente Rodríguez-Vigil a la oficialidad del asturiano

"Hoy, mientras algunos participábamos en Oviedo en una manifestación en defensa del Hospital de Jarrio, el expresidente socialista Rodríguez-Vigil participaba en un acto organizado por VOX a través de su plataforma contra la cooficialidad", ha dicho Pumares. Rodríguez-Vigil firmó a las 12.00 horas en Oviedo y la movilización comenzó a las 12.30 horas en las inmediaciones de la Estación del Norte.

Para Pumares, "no es de extrañar" este hecho, ya que Rodríguez-Vigil decía en 2009 que los hospitales comarcales "no tienen sentido" y defendía un solo área sanitaria para Jarrio y Avilés. "Sinceramente, me alegro enormemente de haber estado con los vecinos del Occidente y no con el del Petromocho", ha apostillado Pumares, en referencia al escándalo político que derivó en la dimisión del expresidente en 1993.