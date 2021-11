Sindicatos protestan en apoyo a la huelga del metal y exigen firmar del convenio y cambiar el modelo industrial

La manifestación convocada es de carácter ciudadana, según han explicado fuentes sindicales de CGT a Europa Press, por lo que esperan caminar a pie las calles de la capital para acabar en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. "No nos vamos a salir del guion", han asegurado los sindicatos, preguntados si prevén nuevos disturbios.

La salida de esta convocatoria se ha producido a las 17,00 horas desde la Plaza Ingeniero de la Cierva y exigen a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) la firma del convenio, porque, según critican los sindicalistas, "hay una empresa en concreto, la Factoría de Cádiz, que no quiere el acuerdo y es la que ha protagonizado los actos más fuertes".

Con respecto a las razones de no firmar el convenio, han indicado que las compañías "la única arma que tienen" para "seguir apretando a los trabajadores" es no firmarlo. "Si pueden quitar alguna paga, se aferran a no firmarlo", han aseverado.

Asimismo, los manifestantes exigen un cambio en el modelo industrial. "No puede ser que si se contratan 3.000 personas, 300 sean de la casa y el resto de una subcontrata con la que se puede explotar a los trabajadores sin necesidad de cumplir el convenio", han criticado.

Por último, CGT en un comunicado difundido a los medios ha destacado que esta manifestación y huelga indefinida es una lucha "ejemplar", de "resistencia" y que "merece el reconocimiento de toda la clase trabajadora".

"Otro gallo nos cantaría si la generalidad de los trabajadores aprendiésemos que los derechos se defienden en la calle y no en las instituciones ni en despachos de alfombra roja", ha concluido la patronal.