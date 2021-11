Terelu, sorprendida por el polígrafo de Carmen Borrego: "Tengo la sensación de que soy la tonta de la clase"

Terelu Campos llegaba este sábado al plató de Viva la vida pensando que la tensa situación en su familia se había calmado tras el reencuentro de ambas en el cumpleaños de Belén Esteban.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La colaboradora se enteraba minutos antes de entrar en directo al programa de que Carmen Borrego se iba a sentar este sábado por la noche en Sábado Deluxe para realizar un polígrafo.

Las preguntas irán dirigidas hacia el conflicto que aún existe con Alejandra Rubio y la propia Terelu, para las que la hija pequeña de María Teresa Campos no tendrá pelos en la lengua a la hora de responder.

Esto ha provocado gran nerviosismo en Terelu, algo que han presenciado todos sus compañeros, e inmediatamente le mandó un mensaje a Carmen para asegurarse que era cierto, a lo que ella le ha respondido que era algo "amable".

"Tengo la sensación de que soy la tonta de la clase. Lo sabe todo el mundo menos yo", ha expresado, asegurando que este viernes sin ir más lejos había hablado con ella para contarle los resultados de unas pruebas médicas que se había realizado este jueves.

"Un polígrafo siempre es un espacio siempre complicado, que lleva mucho a la controversia, al mal rollo... No tengo ningún miedo, la única preocupación que tengo es que derive otra vez... porque no puedo más", ha confesado.

En el cumpleaños de Belén consiguieron normalizar la relación, como había sido siempre ya que, según ha afirmado Terelu, "jamás" había habido ningún distanciamiento entre ellas. Se reencontraron en un emotivo abrazo y hablaron de cosas cotidianas de su familia con José Carlos, el marido de Carmen, aunque asegura que estuvo "contenida".

"Echo de menos todo", ha confesado, tras estar tres meses sin hablarse. No abordaron la problemática existente entre ellas durante la fiesta, pero quedaron en que hablarían esta semana y que se habían alegrado de verse.

"Todo lo que ha ocurrido era impensable en mi universo familiar. Yo siempre me he jactado de tener a una familia maravillosa y ejemplar, y muy familia", recordaba emocionada, y reconoce no saber qué ha pasado.

"Determinadas afirmaciones en un plató de televisión no son positivas porque además las utilizan personas que no te quieren o que les importas poco", sentencia.

"Yo creo que querer a un hijo significa decirle lo que está bien hecho y lo que no", manifiesta, asegurando que ha hablado con Alejandra Rubio sobre lo que no le ha gustado de su actuación en los últimos meses.

"Pero también tengo claro que hay que entender a una hija y por mucho que le diga que por favor no entre, hay un momento en el que, ya no directamente no solo mi hermana sino la gente que trabaja con mi hermana, que entiendo que mi hija no se pueda callar y que si no dice nada públicamente parezca que le da igual lo que digan sobre mí".