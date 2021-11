Mendia dice que la nueva Ejecutiva que liderará Andueza actuará "con manos libres para revisar lo que haya que revisar"

Asimismo, ha valorado de entre su gestión en los últimos años el haber devuelto al socialismo vasco "al liderazgo de la izquierda responsable y de gobierno", que ha hecho "posible acabar con ETA, afrontar la mayor crisis conocida y preparar a Euskadi y España para la revolución que ya está en marcha". "La izquierda vasca patriota de verdad, porque construye derechos en lugar de destruir vidas. La izquierda útil", ha descrito.

Mendia ha intervenido esta mañana en el IX Congreso del PSE-EE que se desarrolla durante todo el fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao bajo el lema "Un nuevo comienzo. Hasiera berri bat", con la participación de más de 350 delegados de los tres territorios y de Juventudes Socialistas de Euskadi.

La cita congresual supone el inicio de una nueva etapa en el partido tras la elección de Eneko Andueza como secretario general del PSE-EE en primarias el pasado 30 de octubre con un 95,30% de los votos de la militancia socialista frente a la otra candidata que optaba a liderar el partido, Soraya Morla, que obtuvo un 4,28%.

Tras siete años al mando de los socialistas vascos, la también vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo ha intervenido en la cita congresual, donde ha dado cuenta de la gestión llevada a cabo durante los últimos años por la actual Ejecutiva.

Mendia ha afirmado que la nueva Ejecutiva que liderará Eneko Andueza actuará "con manos libres, con su equipo de confianza para revisar lo que haya que revisar, exigir lo que haya que exigir y solucionar todo lo que haya que solucionar".

"Sin herencias, porque los liderazgos no se heredan hay que trabajárselos. Pero con orgullo, con un profundo orgullo, por quienes estuvieron antes, por nuestra tarea presente, y porque sabemos que somos imprescindibles para cualquier proyecto de futuro. Es el orgullo que os trasladé en 2014, y es el que puedo trasladaros en 2021. El de saber que he cumplido mis compromisos. ¡Mi palabra a vosotros, la mejor militancia!", ha indicado.

En su intervención, ha resaltado los logros electorales del PSE, en especial el incremento de votos en las últimas elecciones autonómicas pese a conformar a la vez Gobierno de coalición en Euskadi, a lo que ha sumado la gestión desarrollada durante la pandemia de la covid-19.

Mendia, que ha desgranado la gestión de los socialistas durante los últimos siete años, ha recordado especialmente a las víctimas "del terror y de las vulneraciones de derechos humanos" y ha denunciado la "profunda injusticia de quienes quisieron imponer un proyecto político por la fuerza, y también de quienes se escudaron en razones de Estado, para eliminar a un semejante".

"En nuestra memoria cada una de esas víctimas, sin excepción. En nuestra memoria todos y cada uno de nuestros compañeros", ha relatado, al tiempo que ha recordado a los dirigentes de HB Santiago Brouard y Josu Muguruza, "vil e injustamente asesinados por defender unas ideas", un día como hoy.

En este contexto, ha afirmado que "el proyecto de la Euskadi de hoy lleva el sello socialista", resaltando la importancia de los acuerdos con el PNV en las instituciones vascas y convirtiendo al PSE en "eje vertebrador de las políticas públicas en Euskadi".

Además, ha contrapuesto la situación que se ha padecido en los últimos años en Cataluña con la del País Vasco, donde ha incidido en que se supo "hacer desistir a quienes desafiaban constantemente la convivencia y el estado de derecho".

"Hemos hecho girar la agenda de las instituciones hacia la agenda ciudadana. No hemos rehuido ningún debate, no hemos dejado sillas vacías. Pero hemos sabido establecer las prioridades del Gobierno. Y esas prioridades no son de derechos nacionales, son de derechos sociales", ha sostenido.

Entre las prioridades de la agenda socialista para Euskadi, ha enumerado, entre otras, el reforzamiento y modernización del sistema de garantía de ingresos con una nueva ley que integre el IMV en el sistema de protección y ha valorado además el trabajo realizado en el Parlamento vasco en el seno de la ponencia de autogobierno.

"Todo el mundo sabe cuál es nuestra posición sobre el autogobierno. No hemos rehuido ni un solo debate ni nos hemos levantado de ninguna mesa. Soy enemiga de la silla vacía. Nuestras convicciones claras nos permiten contrastar todas las ideas. Hemos permanecido firmes durante el acoso terrorista. Así que no tenemos miedo a nada y mucho menos a defender nuestras ideas", ha expresado.

Tras defender una "apuesta federal sin matices, que requiere de cooperación y lealtad entre gobiernos", Mendia ha afirmado que existe un "amplio espacio para un nuevo Estatuto más social, más moderno, y más igualitario".

Según ha concretado, donde no se va a encontrar a los socialistas es en las "diferentes versiones que los nacionalistas y los que no tienen claras las ideas han dado a un supuesto derecho a decidir la independencia". A su entender, "todo el mundo sabe que, si quiere contar con el socialismo vasco en una reforma estatutaria, no puede incluir propuestas que excedan la legalidad ni que intenten cambiar la Constitución por la puerta de atrás".

PONENCIA DE MEMORIA

En esta línea, ha apostado por la pluralidad, la búsqueda permanente del acuerdo con el diferente y el respeto a la legalidad, que incluso si se quiere cambiar, "son partes esenciales de un proyecto de convivencia pleno".

Así, ha lamentado que en la ponencia de memoria algunos "sólo querían hablar de presos", mientras el PSE hizo pública su posición, la "única que se conoció y la que hoy vemos recogida en el último Plan de Convivencia del Gobierno vasco. "Que la convivencia pasa por la deslegitimación del terror y de cualquier vulneración de derechos humanos por no admitir una sola excusa y un solo argumento político que intente justificar un asesinato, un secuestro, una persecución o una tortura", ha concretado.

A su juicio, esa deslegitimación pasa por asumir que Euskadi es "una comunidad profundamente plural, que esa pluralidad se quiso anular, y que reconocerla y gestionarla es la única forma en la que construir una convivencia real".

Además, ha dicho estar convencida de que las izquierdas no deben competir entre ellas, sino "ofrecer alternativas creíbles y realizables a quienes quieren desmontar lo que hemos ido construyendo en los últimos 40 años".

Del mismo modo, ha criticado que algunos llegaran a llamarla "cómplice de ETA", a la vez que los "aplaudidores del terror" atacaban su casa para llamarle "asesina".

"Estas cosas también pasan, y no hay que aceptarlas, porque también hay que combatir el insulto y la mentira. Pero para hacerles frente, siempre he contado con ese poso de dignidad del que podemos hacer gala los socialistas. Recordad siempre que no hay quien os pueda sostener la mirada mientras os acuse de cómplices del terror, de no querer el autogobierno vasco, que siga cuestionando incluso nuestro arraigo y compromiso en esta tierra", ha remarcado.