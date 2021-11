Funcionarios de Justicia piden la equiparación salarial en las calles de Madrid

Los sindicatos CSIF, CC OO, UGT y STAJ han convocado este sábado a miles de funcionarios de Justicia para reclamar su equiparación salarial con respecto a trabajadores de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, y advierten de que seguirán movilizándose incluso "paralizando la Justicia".

Así lo ha asegurado el secretario general del sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras, Luis Calero, antes de arrancar la marcha que discurrirá entre el Ministerio de Justicia y el de Hacienda para denunciar el reciente anuncio de que no se va a cumplir el acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre para estos funcionarios.

Los cuatro sindicatos que tienen representación a nivel nacional en la mesa de negociación reclaman que se certifique el acuerdo al que llegaron con el Ministerio de Justicia el pasado 14 de septiembre, que recogía, entre otras cuestiones, una subida salarial de entre 80 y 195 euros a los cerca de 15.000 funcionarios de Justicia de las comunidades que no tienen transferidas las competencias en esta materia, y de los servicios centrales.

Se trata de las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El representante de Comisiones Obreras ha subrayado que, tras 13 años de enfrentamiento con el Ministerio y meses de negociación se llegó a un acuerdo pero "ahora el Ministerio de Hacienda culpa al de Justicia diciendo que no tenía autorización para pagar esas cantidades, aunque Justicia dice que si... y al final pagan los trabajadores, con una oferta muy a la baja".

Ha destacado que actualmente un funcionario de las comunidades que no tienen transferida la competencia en Justicia o de los servicios centrales cobra una media de 250 euros menos al mes, que llegan a ser 600 en el caso del País Vasco o de 350 en Madrid.

Para evitar esa discriminación han convocado la manifestación de este sábado. "Si el Gobierno no rectifica vamos a continuar, no nos va a temblar el pulso para convocar lo necesario, sin descartar acciones de huelga o paros parciales o totales, y la paralización si es necesario en la Administración de Justicia en el ámbito no transferido hasta que se repongan los derechos de los trabajadores", ha asegurado Calero.