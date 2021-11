El expresidente socialista Rodríguez-Vigil rechaza "la imposición de algo que no se habla"

El expresidente socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil ha rechazado este sábado "la imposición de algo que no se habla", y ha pedido un referéndum sobre la oficialidad del asturiano en la región al entender que "es la manera de expresar el máximo consenso cívico". En su defecto, ha dicho, ha de buscarse un "consenso máximo" que no existirá "si no se incorpora el PP a esta operación". De lo contrario, ha alertado, "esto aboca a una discordia civil durante decenios".