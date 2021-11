'Microblading', ácido hialurónico... los peligros que esconden estas prácticas cuando se hacen de manera fraudulenta

Cuatro emitió este viernes 19 de noviembre una nueva entrega de En el punto de mira, que se centró en estudiar los retoques estéticos que más están de moda y sus posibles perjuicios cuando no se hacen de manera correcta. Y es que, cinco de cada 10 mujeres y dos de cada 10 hombres acudieron durante la pandemia del coronavirus a clínicas estéticas para hacerse algún retoque.

Ejemplo de ello fue una enfermera con la que contactó el programa. La joven estuvo apunto de pinchar a una persona infiltrada del programa... hasta que la reportera interrumpió la escena. El ácido hialurónico mal inyectado puede provocar infecciones y embolias, y existe sobre esta moda un mercado negro a través del cual se pueden conseguir viales en internet por 80 euros, según ilustró En el punto de mira.

En el caso de la enfermera, cometía varias ilegalidades y prácticas incorrectas. Sacó los viales de una maleta colocada en el suelo, y las únicas pautas que le dio a la falsa paciente fueron que peticiones que se tumbara en el sofá de su casa, sin respetar ningún tipo de medidas higienicosanitarias.

"Esto que estabas a punto de hacer es ilegal, una enfermera no puede comprar viales de ácido y mucho menos inyectarlo en una casa", dijo la reportera al irrumpir en la estancia. La aludida, por su parte, negó ser conocedora de ello. "Me quedo blanca, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, a mí con mi número de colegiada me venden los viales y yo tengo un seguro de responsabilidad civil", respondió.

Pero, según reflejó el programa, eso no sería suficiente pues, en caso de desastre, el seguro no cubriría los gastos puesto que la enfermera no está autorizada a inyectar ácido. El programa también entrevistó a Marta, víctima de las prácticas fraudulentas a la hora de utilizar el ácido hialurónico.

Buscaba rellenarse las ojeras, pero consiguió realzarlas mucho más cuando, tras sufrir una fuerte hinchazón, se le oscureció intensamente la piel en torno a sus ojos. En la actualidad, la entrevistada había recuperado la normalidad, pero tras un largo proceso en el que había invertido más de 5.000 euros, cuando la primera intervención le costó casi 400 euros más.

Y es que, según explicó una experta, el ácido hialurónico mal inyectado puede desencadenar dolor, infecciones e incluso embolias. Otra práctica muy en auge por las videollamadas es la del microblading, una manera semipermanente de realzar o modificar tanto la forma como el espesor de las cejas.

"A mí me hicieron fue un tatuaje permanente", dijo un afectado de esta técnica mal llevada a cabo. Al igual que con las inyecciones de ácido hialurónico, también existen supuestas expertas en la técnica que realizan la intervención a domicilio sin protocolo alguno de limpieza o desinfección, por lo que asegurarse de que la persona que lo va a realizar es seria en su trabajo tiene la formación pertinente es esencial, así como que sea en un lugar homologado, se realice previamente una ficha del paciente y el material aparezca correctamente precintado, sea de un solo uso y esté esterilizado.