Begoña Carrasco es reelegida presidenta del PP de Castelló y apuesta por "consolidar el proyecto de cambio"

Begoña Carrasco ha sido reelegida presidenta del PP Local de Castelló en el X Congreso celebrado este viernes en el hotel Jaime I. Al tratarse de una candidatura única no ha habido votación y ha sido el presidente de la Mesa, Alberto Fabra, quien ha oficializado su nombramiento ante 350 personas. Begoña Carrasco ha agradecido su presencia al presidente del PPCV, Carlos Mazón; a la presidenta provincial, Marta Barrachina; a los líderes del PP de Valencia, Elche y Alicante, a todos los militantes y, muy especialmente, a los representantes de la sociedad civil.

Carrasco ha asegurado que se pone al frente de la presidencia del Partido Popular de la ciudad porque "hay motivos para creer". "Creemos en Castellon, queremos que vuelva a la senda del crecimiento, del pluralismo y de la libertad. Voy a dejarme la piel por esta ciudad. Sabemos hacerlo, el PP lo ha demostrado", ha añadido.

En este sentido ha asegurado que "es hora de pasar página porque Castellón es luz, Castellón es en color y es hora de dejar atrás la etapa gris de PSOE, Compromís y Podemos".

Una mención especial ha tenido para quienes fueron "magníficos" alcaldes de la ciudad, Jose Luis Gimeno, Alberto Fabra y Alfonso Bataller, "los tres demostraron que el Partido Popular suma a Castellón y suma a los castellonenses". "Estoy aquí para recoger su testigo, porque cuando el PP gobierna, ganan todos los ciudadanos. Este es el motivo por el que hoy he decidido dar el paso y porque no me gusta lo que ahora mismo veo en la ciudad", ha añadido.

Carrasco ha puesto ejemplos como el paro, que -ha dicho- no le gusta que no baje de 14.000 personas. "No me gustan las colas del hambre de Quatre Cantons. No me gusta ver este deterioro sin precedentes en la sanidad, con 5 consultorios que han estado cerrados en plena pandemia, infinitas listas de espera, urgencias colapsadas y una obra del edificio oncológico parada seis años, igual que la reforma de urgencias del General. Se suma el desmantelamiento del hospital Provincial y lo último que nos faltaba, el cierre del CICU", ha lamentado.

También ha denunciado la "falta de libertad educativa, el aumento de la delincuencia un 30 por ciento en la ciudad, que se ningune la participación ciudadana con el ejemplo de la reforma de Lidón o que los castellonenses paguen impuestos elevados para que al gobierno le acaben sobrando 35 millones al año porque no ejecutan el presupuesto al aprobarlo 8 meses tarde". "Ya está bien, los castellonenses tenemos que dejar de ser la hermanita pobre, no queremos ser más que nadie pero menos tampoco", ha dicho.

Entre otras "injusticias", ha afeado al equipo de gobierno municipal que mientras los castellonenses no llegan a fin de mes, su prioridad sea cambiarle el nombre a la ciudad, derribar cruces o cambiar el callejero "acusando" a los ilustres de franquistas. "Ya está bien de sectarismo y de revanchismo. No a quitar el nombre de ninguno de los ilustres de Castellón de nuestro callejero. Se llamen Segarra Ribes, Herrero Tejedor Lluís Revest o Carlos Fabra Andrés", ha apuntado.

PLAN DE ACCIÓN

Para hacer posible el cambio necesario en la ciudad, Carrasco ha presentado un Plan de Acción con 10 líneas estratégicas. Se resumen en un pacto por la recuperación económica; una rebaja fiscal que supone el ahorro de 9,7 millones en impuestos a los castellonenses; la libertad de elección; la escucha activa vecinal con la apertura de la Oficina Ciudadana; la recuperación de la participación ciudadana; la promoción del talento y apoyo a los emprendedores, a las pymes y autónomos; posicionar a Castelló en el mapa del turismo y del deporte; el impulso del sistema sanitario y más seguridad; una educación en libertad para todos y, por último, el compromiso de devolver la autonomía a las fiestas y el respeto a las señas de identidad.

Carrasco asegura estar preparada y "con más ilusión que nunca" para emprender esta nueva etapa y "consolidar el proyecto de cambio". "Hay trabajo por delante, tenemos compromiso, un proyecto de futuro y el mejor equipo", ha subrayado. La 'popular' ha agradecido el trabajo de sus tres "pilares fundamentales" que son sus compañeros en el Grupo Municipal Popular, su Junta Local y su familia.

"Presidenta Marta Barrachina, presidente Carlos Mazón, vosotros sois el cuarto pilar, os necesitamos apoyando y queriendo a Castellón. Necesitamos toda la fuerza para que esta nave que hoy vuelve a zarpar y que tengo el honor de capitanear pueda llegar a buen puerto", ha señaldo Carrasco, quien ha querido agradecer especialmente la presencia de los líderes 'populares' de Valencia, Alicante y Elche, Maria José Catalá, Luis Barcala y Pablo Ruz, respectivamente.

Por su parte, la presidenta del PP provincial, Marta Barrachina, ha anunciado que se ha iniciado la cuenta atrás para la "reconquista" del partido en la capital, porque -ha dicho- desde que dejaron de gobernar, Castelló "no ha vuelto a ser el mismo y va a ser Begoña Carrasco quien le devuelva el prestigio que se merece". En este sentido le ha mostrado su apoyo para que Castelló vuelva a ejercer la capitalidad, "porque si a Castellón le va bien, gana el conjunto de la provincia", ha concluido.

En el nuevo organigrama del Partido Popular de la ciudad de Castelló está Begoña Carrasco como presidenta, Sergio Toledo como secretario general, Maica Hurtado como coordinadora general de Acción Electoral y Carmén Amorós como coordinadora general de Organización. Los vicesecretarios son Aldrés Balfagó, Javier Buñuel, Clara Adsuara, Salomé Pradas, Cristian Ramírez, Juan Carlos Redondo y Julio Tena.