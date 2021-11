El sol, como nunca lo has visto, en este espectacular timelapse de la NASA

Las nuevas tecnologías y el avance a pasos agigantados de la ciencia consiguen que cada día podamos descubrir cómo es la galaxia que nos rodea, observar cosas que antes no podíamos o descubrir cómo es aquello que no está a nuestro alcance. El Sol es uno de los grandes beneficiados de todo esto. No nos podemos aproximar a él, pero gracias a estos avances cada vez nos sentimos más cerca de él.

A lo largo de nuestras vidas hemos visto miles de imágenes del Sol, pero Seán Doran se ha encargado de recopilar un total de 78.846 fotografías de nuestra estrella captadas por el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA durante cada día del mes de agosto de 2014 para mostrárnosla de una forma espectacular, recoge Gizmodo.

En un vídeo de 44 minutos exactos publicado en su canal de YouTube, podemos ver una de las caras del Sol girando sobre sí misma a cámara lenta en una resolución de 4K gracias a que todas y cada una de las fotografías empleadas han pasado por un proceso de reparación y reescalado hasta alcanzar este resultado final.

Doran es un conocido artista visual que dedica su perfil en la plataforma a la creación de contenido espacial, con imágenes de la Tierra o de otros planetas tomadas desde el espacio a las que les confiere una altísima resolución y convierte en vídeos tanto a tiempo real como a cámara lenta. Su canal acumula un total de 22.796.587 visualizaciones.

Su vídeo más popular es, con diferencia, una pieza a la que ha titulado 'Orbit', en el que muestra un "viaje alrededor de la Tierra en tiempo real" y que ha sido visto un total de 8.647.326 veces desde que fuera publicado en octubre de 2019.