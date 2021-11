Rosa Benito enseña su nueva imagen tras su tratamiento de belleza

Rosa Benito ha mostrado muy orgullosa este viernes en Ya es mediodía el resultado del nuevo tratamiento de belleza al que se ha sometido recientemente.

"Mira qué cosa más mona", le dijo a Sonsoles Ónega, que le había preguntado acerca de si se había hecho alguna operación de este estilo, mientras se tocaba el cuello.

"Me da tanto miedo entrar en una sala de operaciones y encima verte tan mal", señaló, asegurando que no se ha hecho ningún retoque estético. Lo que sí que ha reconocido es haberse hecho algún tratamiento en otras ocasiones, como es el caso de este.

"Hacía mucho tiempo que no me había hecho lo del plasma", reveló, sin dar más detalles, y enseñándole a la periodista y el resto de sus compañeros su nueva imagen. "Me encanta".

Antes de que los telespectadores no entendieran en qué consistía este proceso, la presentadora ha querido explicarlo de manera resumida para que todo el mundo pudiera comprenderlo.

"Le sacan sangre a la señora del brazo, la centrifugan y se la vuelven a meter", describió, alertando al público que este proceso podría dejarles el brazo bastante rojo después de hacerlo.