Mar Flores responde a 'Sálvame': "Voy a ir a juicio con todo esto"

Mar Flores ha podido romper su silencio sobre todo el huracán que ha levantado Sálvame al contactar con un paparazzi, contacto de la modelo, que ha estado afirmando que esta le mandó espiar a su pareja Elías Sacal y a varias compañeras de profesión. A su salida del madrileño hotel Ritz, una reportera de Sálvame ha podido pillar a Mar Flores para preguntarle por el tema.

"Es brutal lo que pasa en España. Acabo de ganar una sentencia hace una semana de algo que pasó hace 30 años, por intromisión en el derecho legítimo, en el honor, la intimidad. Ahora aparecen estas cosas tergiversadas. Solo digo que voy a ir a juicio con todo esto. Voy a hacer una demanda a este señor que no conozco. Esto es brutal" ha afirmado Mar Flores, visiblemente afectada por el tema.

"Con quien he tenido que disculparme, me he disculpado. Yo sé a quién amo, a quién quiero, y quien quiera estar a mi lado, que se quede a mi lado, y quien no, pues no" ha concluido Mar Flores con contundencia. Aunque, según Kiko Matamoros, Mar Flores no estaría aún al tanto de todo lo que han comentado el programa sobre sus traiciones a sus compañeras de profesión. Por lo pronto, ha amenazado con demandar al paparazzi que ha filtrado los audios y los mensajes.