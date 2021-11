Ayuso recomienda a Juanma Moreno que vuele "libre": "Solo se desgasta quien se comporta como una marioneta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recomendado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que vuele "libre" y que convoque elecciones cuando él considere.

"Estos días he leído que claro, que a ver si te vas a desgastar... Aquí solo se desgasta quien se comporta como una marioneta, quien no es valiente y quien no tiene las ideas claras y un rumbo fijo", ha señalado la dirigente madrileña ante todos los presidentes autonómicos de su partido, en el Palacio de Congreso de Granada, donde este viernes ha arrancado el Congreso del PP andaluz.

Ayuso ha querido darle "un consejo" a Moreno. Así, ha subrayado que los presidentes regionales son "los únicos" que tienen la potestad de convocar elecciones y le ha recomendado que tome sus propias decisiones.

"Siempre ha antepuesto el interés de Andalucía al tuyo propio. Sé que lo volverás a hacer ahora y sé que en el momento en el que tú convoques todos los andaluces sabrán que lo has hecho por el bien de todos", ha lanzado, ante la ovación cerrada de los asistentes.