Cvirus.- La incidència de la Comunitat Valenciana puja 7 punts fins als 113,91 casos

La incidència acumulada de la Comunitat Valenciana ha crescut 7,15 punts des d'ahir i se situa en els 113,91 casos per cada 100.000 habitants, per damunt dels 111,95 de mitjana nacional, i hi ha 13 malalts covid ingressats més que ahir, segons les dades del Ministeri de Sanitat.