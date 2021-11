Sanitat retarda tres mesos les oposicions per a evitar que afecte la consolidació de places d'interins

VALÈNCIA, 19 (EUROA PRESS)

La Taula Sectorial de Sanitat ha acordat retardar, per un termini màxim de tres mesos, les dates de les oposicions ja publicades degut al fet que la tramitació del Projecte de Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, d'àmbit estatal, pot afectar a aquest procés en haver-hi interins que consoliden la seua plaça, segons han informat fonts de la Conselleria.

Les proves que s'ajornen són els concursos-oposició de consolidació de 2017 en les categories de Superior Tècnic d'Administració Sanitària; Escala Farmacèutic d'Administració Sanitària; Superior Tècnic d'Administració Sanitària i escala Metge d'Administració Sanitària; Superior de Gestió d'Administració Sanitària; Superior Tècnic de Salut Pública i Escala Laboratori Anàlisi Microbiològica; Farmacèutic Inspecció Serveis Sanitaris; Superior Tècnic de salut pública i escala Metge/metgessa Salut Pública, i Superior de Gestió de Salut Pública i escala Sanitat Ambiental.

La mesura també afecta a les categories de Metge Inspecció Servicis Sanitaris; Infermers Inspectors de Servicis Sanitaris; Superior de Gestió de Salut Pública i escala Seguretat Alimentària Laboratori; Superior de Gestió de Salut Pública i escala vigilància, prevenció i promoció en salut pública (infermers Salut Pública); Superior Tècnic de Salut Pública i escala Seguretat Alimentària; Superior Tècnic de Salut Pública i escala Veterinaris de Salut Pública i Especialista en Salut Pública. En total, són 114 places de torn lliure.

Sanitat ja havia publicat els llistats definitius d'aspirants admesos i exclosos per a la provisió d'aquestes vacants i s'havien fixat fins i tot les dates i hores de realització de la prova. No obstant açò, atés que en la tramitació d'aquest Projecte de Llei s'estan introduint esmenes que poden afectar de forma "substancial" als concursos oposicions s'ha decidit ajornar-les.

PLACES COVID

Per la seua banda, el sindicat CSIF ha exigit a la consellera de Sanitat la renovació de les vora 6.200 places de tasques com a reforç covid, que conclouen contracte el 31 de desembre, segons ha assenyalat en un comunicat.

La central sindical ha preguntat directament a la responsable de l'àrea en la "breu" reunió que han mantingut, però ha lamentat que se'ls ha donat "una resposta imprecisa". En eixe sentit, ha advertit que el dilluns "s'oposarà a qualsevol proposta que no supose una renovació de tots aquests contractes a professionals" perquè són "necessaris".

En eixe sentit, ha retret "la falta de claredat" en la resposta, ja que la consellera ha retardat la contestació definitiva fins a una nova reunió del dilluns, i s'ha limitat a assenyalar que "seguiran el que siga necessari fins que es creuen les places estructurals".

CSIF també li ha preguntat per les places que han proposat renovar les gerències dels diferents departaments de salut, per a conéixer amb detall les necessitats que li han exposat i saber la possible retallada per demarcacions, però ha assenyalat que la resposta també ha sigut "nul·la".

El sindicat recorda que en l'actualitat les plantilles es troben "extenuades i minvades" i amb el perill que la situació "empitjore" per la no renovació dels prop de 6.200 professionals contractes com a reforç covid.

Per açò, recalca que "l'única manera" de garantir una mínima qualitat assistencial a l'usuari consisteix a renovar eixos 6.200 contractes i cobrir les 11.000 places estructurals que necessita el sistema sanitari valencià.

Fonts de la Conselleria de Sanitat ha assenyalat que no ha donat temps a tractar en la taula sectorial d'aquest divendres la renovació dels contractes covid i que es tractarà en una nova reunió la setmana vinent.