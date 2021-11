La Marina de València ofereix visites guiades gratuïtes a l'exposició del centre Àcentmètresducentredumonde

Les visites s'ofereixen des del cap de setmana passat, els dissabtes, diumenges i festius d'11.00 a 12.00 hores sense necessitat de realitzar una reserva prèvia i persegueixen que el públic puga conéixer "amb més profunditat" la mostra i la figura de Madramany, segons ha informat La Marina de València en un comunicat.

La mostra col·lectiva del centre Àcentmètresducentredumonde reuneix més de cent obres que daten des de mitjan 60 fins a l'actualitat i la col·lecció impulsada pel valencià Vicent Madramany amb un format inèdit de col·leccionisme cooperatiu.

Amb aquesta exposició, La Marina de València busca "reivindicar" la figura de Madramany, impulsor de la internacionalització de les cooperatives agràries valencianes, i la seua col·lecció d'art contemporani, que és una "mostra significativa de la pintura europea actual i de la particular forma d'entendre l'art contemporani de l'empresari i col·leccionista valencià".

La "pluralitat" de llenguatges estètics de la col·lecció iniciada per Madramany queda "perfectament representada" en la mostra, comisariada per Artur Heras i Josep Salvador, en la qual poden admirar-se obres d'artistes internacionals com Valerio Adami, Lucebert, Ben Vautier, Jean Le Gac, Pat Andrea, Toni Bevan o Claude Viallat i valencians com Armengol, Javier Chapa, Adrià Pina, Chema López, Boix, Heras, Santiago Ydáñez, Tania Blanco, Mery Sales, Carolina Ferrer o Ernesto Casero.

L'exposició pot visitar-se de dimarts a divendres de 12.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores, dissabtes de 10.00 a 19.00 hores i diumenges de 10.00 a 15.00 hores. Els dilluns la mostra estarà tancada al públic excepte els dies festius, que tindran el mateix horari que els diumenges.