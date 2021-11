Esperanza Aguirre recibió una llamada de Pedro Sánchez tras llamarle "el guapo"

Esta temporada de Todo es Mentira está apostando mucho por contar con colaboradores diferentes a los habituales, metiendo entre sus filas a actrices como Anabel Alonso, o incluso políticos, como Susana Díaz o Esperanza Aguirre. Y esta última, especialista en dar declaraciones con mucho jugo, es la que más titulares está dando desde que ha fichado por el programa.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, en su última intervención en Todo es Mentira, que se ha visto salpicada continuamente por enfrentamientos con la periodista Alicia Gutiérrez, ha contado una anécdota entre ella y Pedro Sánchez, que se saldó con una llamada del ahora Presidente del Gobierno a Aguirre para pedirle explicaciones por unas declaraciones de la política.

"La verdad es que en el 2014, cuando hubo un congreso para elegir al Secretario General del PSOE, yo estaba en una rueda de prensa y me preguntaron que qué me parecía el nuevo Secretario General del PSOE. Yo dije: '¿Quién es?'. Me respondieron: 'Pedro Sanchéz'. Y yo insistí: '¿Pero quién es Pedro Sánchez? ¿El guapo?'. Y me dijeron: `'Pues sí'", ha explicado.

"Al cabo de poco rato, una hora o dos, me llamó Pedro Sánchez diciendo que le parecía fatal que le hubiera llamado 'el guapo'. Y claro, yo le dije: 'Si te hubiera llamado feo, comprendo que te enfadaras, pero creo que no es para tanto'. No me ha vuelto a llamar", ha zanjado Esperanza Aguirre, entre risas.