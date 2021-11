Paula Cons, directora de '¿Dónde está Marta?': "Para nosotros era muy importante decir las palabras violencia de género"

La directora de la serie documental ha participado esta semana en un coloquio con el alumnado de esta facultad, en el que se trató el documental desde una perspectiva de género y de la salud mental. "Para nosotros era muy importante decir las palabras violencia de género", ha destacado.

"Mucha gente se quedó sorprendidísima de que se hablara de que podría haber sido violencia de género, decían que no se le había pasado por la cabeza", ha agregado, en su intervención, en la que ha incido en que, cuando el caso de Marta del Castillo se dio a conocer, los medios lo trataron como una desaparición, pero no de violencia machista.

La directora ha trasladado que su gran inspiración fue el documental de 2016 'O.J.: Made in America', en el que se trata el caso del exjugador de fútbol americano pero enmarcándolo dentro del contexto racial estadounidense.

Cons quiso hacer algo parecido en el caso de Marta del Castillo, absteniéndose de hablar demasiado de cómo era la víctima para matizar que "esto era una situación que le podría haber pasado a cualquiera". "No importaba el hecho de ser, solo importaba el vacío que ella deja", ha descrito.

UNA PERSPECTIVA MÁS FEMINISTA

"Muchas veces las noticias de mujeres, de mujeres muertas, parece que estamos hablando de muñecas. De carne. Eso es lo último que yo quería. Marta deja un hueco, Marta es una mujer, esto provoca emociones, esto no es un filete que tu te puedes digerir sin más", ha sentenciado.

Aunque no cree "en absoluto" que le haya dado una perspectiva machista, en un análisis retrospectivo, sí ha reconocido que le hubiera gustado dar un punto de vista incluso más feminista.

EFECTOS PSICOLÓGICOS

El caso de Marta del Castillo fue uno de los más sonados de las últimas décadas, tanto por la implicación ciudadana que hubo como con el amplio tratamiento mediático. Por ello, cuando se le preguntó por los efectos psicológicos que tuvo sobre ella investigar sobre la desaparición la respuesta fue tajante: "Acabé teniendo que ir al psicoanalista".

Sin embargo, admite que los efectos no recayeron solo sobre ella, sino que "hubo entrevistas en las que todo el equipo acabó llorando".

Precisamente una de esas entrevistas fue la de Francisco Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato: "Yo hice esa entrevista, no me quedó ninguna pregunta sin hacer, no le bajé la mirada nunca. Ahora, la realidad es que acabó la entrevista y me pasé cuatro horas llorando, y al día siguiente otro tanto y al día siguiente me metí en la cama a las 7 de la tarde".

Paula Cons dirigió en 2018 'El caso Diana Quer: 500 días' y 'La isla de las mentiras' de 2020 ganó el premio Mestre Mateo a Mejor Dirección.

La docuserie de tres episodios la produjo Cuarzo Producciones y la distribuye Netflix España. '¿Dónde está Marta?' es el sexto producto de habla no inglesa más vista del mundo en la plataforma de streaming.